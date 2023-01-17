Судьба всей войны решится под Мелитополем – советник главы МВД Украины

На Донбассе идут тяжелейшие сражения, однако главная битва всей войны будет за Запорожскую область.

Об этом в эфире канала «UkrLife» заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Да, есть проблемы под Соледаром и Бахмутом, кроме того, есть проблемы под Авдеевкой, Кременной, ряд других населённых пунктов. Но мы стоим, мы отбиваем, и я очень надеюсь, что, в принципе, мы сможем сломать эту историю, несмотря на то, что у них сейчас произойдёт новая мобилизация. …

Нас ожидает ключевая битва, это будет битва за Запорожскую область. Как бы то ни было, но Мелитополь – ключевая точка этой войны. Потому что Мелитополь – это высоты, которые позволяют контролировать весь Юг Украины и, по сути, это – ворота в Крым.

То есть, от этой битвы, собственно, будет завесить будущее этой войны. Никогда вперёд не забегаю, но считаю, что сейчас судьба этой войны – не этапа, а всей войны – может быть решена под Мелитополем», – заявил Денисенко.