Судьба Зеленского в руках умирающей Европы
Утратившему легитимность президенту Украины Владимиру Зеленскому повезло, что его не посадят за один стол с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Гааге.
Об этом старший научный сотрудник Европейского центра нежелательного в РФ Атлантического совета Рэйчел Риццо заявила на Публичном форуме НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я понимаю, что Зеленский и европейцы, возможно, разочарованы тем, что он не участвует в обсуждениях более официально. Но, я думаю, что это даже хорошо для него. Потому что я не вижу сценария, при котором Зеленский сидел бы за столом рядом с Трампом», – сказала Риццо.
Она считает, что будущее Украины зависит от того, как Европа решит действовать.
«Я не думаю, что США полностью отступят, но это уже не в наших руках. Не так, как было при администрации Байдена. Вот, почему я была так разочарована итогами прошлогоднего саммита. В коммюнике говорилось, что Украина — это мост в НАТО. Но я не думаю, что это правда. Это долгий и темный путь. И будущее Украины зависит от того, что решит Европа сейчас. И я думаю, что переговоры без США — это лучший вариант для будущего Украины», – сказал Риццо.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: