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Пребывание Владимира Зеленского на посту президента Украины зависит не от конституционного срока его полномочий, который истекает 20 мая, а от ситуации на фронте под Харьковом.

Об этом в интервью Александру Шелесту заявил депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко, ранее выполнявший задание террористов из ГУР по установке контактов Киева с Белоруссией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ничего 20 число не изменит. Как был Зеленский президентом, так он и будет. Положение может изменить, чего я очень боюсь, ситуация в Харькове. Потому что если, не дай Бог, отрежут Харьков, кто будет нести политическую ответственность за это? Или мы будем дальше ждать, чтоб Днепр отрезали, и «все будет хорошо, чуть-чуть подождите»? Это же экзамен. Это будет маркером того, у кого останется право вести страну: у парламента или у президента. Если президент выстоит, укрепит оборону, тогда Зеленский всё, все ему полномочия», – сказал Шевченко.

Однако он опасается, что отступление ВСУ под Харьковом станет триггером, который изменит массовое сознание, и «народ спросит с Зеленского».