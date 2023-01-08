Судьба змагаров. Сбежавшие на Запад там и останутся

20 декабря Ольгу Карач, известную белорусскую оппозиционерку, фигурирующую во всех экстремистских и террористических списках белорусских спецслужб, сняли с самолета в Риме. Причина неожиданная – ее паспорт был аннулирован белорусскими властями, а в базе данных Интерпола числился как украденный.

Если еще две недели назад оказавшаяся внезапно человеком без паспорта Карач была явлением экстраординарным, то уже в этом году своих белорусских паспортов могут лишиться очень многие. Причем, если Карач пока может хотя бы теоретически обратиться в консульство и заменить документ, то другие рискуют лишиться белорусского паспорта окончательно.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Все дело в новой редакции закона «О гражданстве», поправки к которому Лукашенко подписал в четверг. В начале июля, когда эти поправки вступят в силу, закон позволит лишать белорусского гражданства тех, кто проживает за границей и был осужден за экстремистскую деятельность и нанесение тяжкого вреда интересам государства. Однако первых кандидатов на аннулирование паспортов можно назвать уже сейчас.

С начала этого года белорусские суды получили право судить граждан заочно и уже 17 января на виртуальной скамье подсудимых окажется верхушка оппозиции – Светлана Тихановская, Павел Латушко, Ольга Ковалькова, Сергей Дылевский и Мария Мороз. В том, что их признают виновными по всем статьям, сомневаться не приходится. Как и в том, что летом против них применят новую процедуру лишения гражданства.

Белорусский парламентарий и лидер местных либерал-демократов Олег Гайдукевич, голосовавший за новый закон, утверждает, что применяться он будет только в исключительных случаях. Однако реалии белорусской политики последних двух лет показывают, что аппетит приходит во время еды и исключительные меры часто становятся массовыми.

Поэтому к лету в списках на аннулирование паспортов вполне могут оказаться сотни человек, а потом счет пойдет и на тысячи.

Начав в 2020 году выдавливать из Белоруссии прозападную оппозицию, Лукашенко, похоже, намерен в 2023-м довести дело до логического завершения. Помимо широко обсуждавшегося закона о лишении гражданства, в этом ему поможет и закон о лишении собственности.

Этот закон до сих пор нигде не обсуждался и не анонсировался и упал оппозиционерам как снег на голову в четверг поздно вечером. Основанием для лишения собственностью является все те же экстремизм и ущерб государственным интересам, применяться закон будет как в отношении физических, так и в отношении юридических лиц, а собственность может быть любой – от пачки наличных до крупного бизнеса.

Безусловно, по этому закону национализируют активы поддержавших санкции иностранных компаний и заберут недвижимость у «беглых». Однако, рядовые оппозиционеры тоже оказываются в зоне риска. И найдется немало тех, кто, засветившись когда-то в протестной активности, сейчас выставит на продажу квартиру, обналичит все сбережения и, от греха подальше, возьмет билет в один конец на Запад.

Конечно, верхушка оппозиции сейчас будет говорить от незаконности таких мер и своем намерении их опротестовать.

Но реальность такова, что она не имеет не только никакого влияния на то, что происходит в Белоруссии, но и шансов это влияние в обозримом будущем получить.

Поэтому белорусским змагарам уже сейчас стоит готовиться к повторению судьбы русских эмигрантов столетней давности, покинувших Родину без собственности и без гражданства, потомки многих из которых уже в третьем-пятом поколении живут на чужбине.

Некоторым из них можно посочувствовать. Особенно – тем, кто в 2020 действовал на эмоциях, купившись на речи пропагандистов. Однако мир раскололся и новый «железный занавес» опустили не Россия с Белоруссией. Поэтому не стоит удивляться, что, сделав свой цивилизационный выбор в пользу Запада, люди, в конце концов, там и останутся жить.