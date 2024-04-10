Судьбу Приднестровья решат на «тайной вечере»

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11 апреля ряд западных грантоедов совместно с Кабмином Молдовы проводят в Кишиневе «Форум реинтеграции Республики Молдова». На мероприятие приглашены более 100 участников, включая страны ЕС. При этом участие представителей самого Приднестровья, а также России, формально являющейся страной-гарантом в формате «5+2», не предусмотрено.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский считает, что «форумом» хотят узаконить меры давления на непризнанную республику.

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«Данный форум, на мой взгляд, хочет окончательно растоптать формат «5+2». Окончательно взять и растоптать. И сделать это показательно. Такой вывод можно сделать на основе информации, которая есть в СМИ», – сказал Красносельский в интервью телеканалу «Первый Приднестровский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он полагает, что «форум» будет подталкивать регион к войне.

«Я думаю, что данный форум хочет узаконить меры давления на Приднестровье: экономические, политические, – шантаж. Сделать это нормой, дать карт-бланш на дальнейшую эскалацию конфликта. Это результат этого форума. Те, кто его задумал, не думают о мире, они думают об эскалации. Достаточно ознакомиться с параграфами, которые там указаны. Там еще будет тайная вечеря – продолжение этого форума в закрытом режиме. И я предполагаю, что там будут говорить не о мире», – сказал Красносельский.