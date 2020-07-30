«Судебная реформа Саакашвили – это адский п#@дец!» – Татьяна Монтян

30.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Судебная реформа, инициированная беглым экс-президентом Грузии, а ныне главой исполкома Нацсовета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили, которая предусматривает сокращение 764 судов в стране до двухсот, мягко говоря, не выдерживает никакой критики.

Об этом в своём видеоблоге заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, я смотрела судебную реформу от Саакашвили. Это адский, адский, совершенно конченый п#здец! Сказать, собственно говоря, больше тут нечего.

Это, кстати, анекдот: как бороться с диареей? Надо закрыть сортиры! Логично, нет сортиров – некуда какать.

Точно так же Саакашвили предлагает в четыре раза сократить количество судов, чтобы облегчить доступ к правосудию. Ну не дебил ли он?» – риторически констатирует Монтян.