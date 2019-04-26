Судьи Верховного суда Украины сошли с ума

26.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Судьи Верховного суда Украины “выжили из ума” или занимаются не своими прямыми обязанностями, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил украинский юрист, экс-замглавы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

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“А не выжили ли вы там у себя в Верховном Суде случайно из ума? Может вам нужно напомнить, что судебные органы не могут делать политических заявлений, особенно по вопросам, спорность которых впоследствии будет предметом десятков судебных разбирательств?

Или вы уже определились с юридической позицией ещё до поступления в суды первых исков?

Или вам так не терпится прославиться хоть чем-нибудь в связи с отсутствием результатов в сфере вашей прямой компетенции?

И кто вас тянет за хвост с вашим мнением? Может главе Верховного Суда пора меньше с Порошенко по протокольным мероприятиям ходить, а почитать кодекс судебной этики?

Или у вас работы нет? И может это не у вас в Верховном Суде скопилось больше ста тысяч нерассмотренных дел?”, – написал Портнов в своем телеграм-канале, комментируя сегодняшнее заявление на сайте Верховного Суда.

«Принятие закона о языке – это восстановление исторической справедливости и теперь украинский язык будет надёжно охраняться государством», – говорится в заявлении на странице Верховного Суда в соцсети. Также в Суде счастливы от того, что теперь их право говорить на мове “защищено законом”.

“Хватит фотографироваться в вышиванках у памятников и бегать с видеокамерой на марафонах. Работать уже начинайте, реформаторы самовлюблённые”, – призвал судей Портнов.