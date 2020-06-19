Судилище над сербскими священниками Черногории перенесли

19.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Большое количество верующих черногорского Никшича пришло поддержать епископа Будимлянско- Никшического Иоанникия и еще восемь священников СПЦ, которых черногорских режим судит за проведенную 12 мая службу в честь святого Василия Острожского и якобы нарушение карантинных правил.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Перед началом процесса судья первой инстанции Игорь Джуричкович поинтересовался у епископа Иоанникия его финансовым положением, поскольку его могут приговорить к штрафу.

«Невежливо интересоваться у монаха его финансовом положением, поскольку у монаха не может быть личной собственности, у него и так есть все, что нужно», – ответил на этот вопрос владыка.

В свою очередь один из подсудимых, доктор богословия, отец Никола Мароевич потребовал, чтобы все документы по делу были представлены судом и обвинением на кириллице (власти Черногории, объявив о том, что у них есть собственный, отличный от сербского черногорский язык, негласно перевели его, в том числе и официальный документооборот, на латиницу).

В итоге судья отложил рассмотрение дела на 16 июля, в связи с тем, что один из подсудимых – отец Слободан Йокич, болен и на данный момент находится в стационаре.

«В тот день возле храма находилось от 15 до 20 тысяч человек, если следовать логике обвинения, то пришлось бы вести судебный процесс против 20 тысяч человек, что абсурдно, – прокомментировал ситуацию один из адвокатов священников Савва Костич. – Я надеюсь, что в ходе процесса будет объяснено, по каким критериям были выбраны епископ Йоанникий и эти восемь священников [в качестве обвиняемых].

Я надеюсь на беспристрастность суда…, поскольку, как мы видим, Генеральная государственная прокуратура является лишь исполнителем соответствующего обвинительного заключения, и что лицо, которое заказало этот акт, явно является лицом из вышестоящих органов прокуратуры».

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Нужно отметить, что к зданию суда пришли тысячи верующих, которые скандировали: «Не дадим святыни!» и «Не дадим епископа!».

Напомним, что епископа Будимлянско-Никшического Иоанникия и еще восьмерых священников этой епархии СПЦ судят за то, что 12 мая, во время карантина, они служили в одном их храмов города в честь почитаемого православными сербами святого Василия Острожского. При этом возле собора собралось несколько тысяч верующих. Впоследствии священство было арестовано и отправлено в заключение на 72 часа, что спровоцировало уличные беспорядки в этом и других городах Черногории. Подсудимым грозит наказание в виде штрафа или тюремного заключения сроком до одного года.