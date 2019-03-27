Судилище над запорожским журналистом завершилось оправдательным приговором

27.03.2019, Запорожье, Сергей Доценко

27 марта 2019 года Шевченковский районный суд г. Запорожье вынес приговор по делу запорожского журналиста, узника совести Павла Волкова, политическое преследование которого за его профессиональную деятельность длилось 1,5 года.

Обвинение менялось неоднократно – от статьи, предполагающей пожизненное заключение, до статьи, по которой дают до 15 лет.

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25 ноября 2018 года после 13 месяцев в СИЗО Волков был выпущен из зала суда без меры пресечения. Рассмотрение же дела закончилось только в начале марта 2019 года и целых 20 дней коллегия судей провела в совещательной комнате, вынося приговор.

Сторона обвинения квалифицировала действия Волкова по ч. 2 ст. 110 УК Украины (призывы к изменению границ Украины в нарушение порядка установленного Конституцией Украины по предварительному сговору группы лиц) и ч.1 ст. 258-3 УК Украины (иное содействие террористическим организациям). В обвинительный акт вошли блогерские статьи журналиста, а также видеозаписи разрушенного Донецка с комментариями местных жителей, сделанные Волковым в 2015-2016 гг.

Лингвистические экспертизы данных материал показали отсутствие призывов к нарушению территориальной целостности страны. Часть так называемых доказательств по делу была по ходатайству адвоката Светланы Новицкой признана недопустимой, поскольку добыта с существенными нарушениями уголовно-процессуального кодекса и прав человека. Самое же главное – суд не усмотрел в действиях Павла Волкова состава преступления и указал на недопустимость преследований журналистов в Украине за их профессиональную деятельность.

Приговор с многочисленными ссылками на Конституцию Украины, Конвенции, Пакты, решения Европейского суда по правам человека, связанные с нарушениями свободы слова, справедливости судебного решения и т.д зачитывался более 2,5 часов. По всем статьям обвинения был вынесен оправдательный приговор.