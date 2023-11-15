Судилище в Петропавловске: Казахстан ужесточает репрессии

В преддверие визита Владимира Путина, в Северо-Казахстанской области начался громкий судебный процесс над участниками «Народного совета трудящихся Петропавловска». Это стало своеобразным инструментом давления и манипулирования для запугивания русских и русскоязычных в рамках кампании по борьбе с мнимым «сепаратизмом» и создания видимости угрозы территориальной целостности страны со стороны России.

К такому выводу приходит международный обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов.

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29 октября в городском суде Петропавловска прошло первое заседание под председательством Алмаса Жумагазина над главными организаторами «Совета», арестованными еще в начале апреля. Главным обвиняемым и руководителем «преступной группы» оказался 48-летний автослесарь Вячеслав Зудерман.

Вместе с ним на скамье подсудимых еще трое женщин – 40-летняя Елена Б., 52-летняя Мадина К. и 37-летняя Ольга Б, которые попросили не разглашать их полные анкетные данные.

Их всех обвиняют по статье 180 части 2 УК («Пропаганда сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ») по факту размещения в социальных сетях видеоролика о создании «Народного совета трудящихся города Петропавловск». По данной норме им грозит срок заключения от пяти до десяти лет.

Интересно, но само обвинительное заключение противоречит данной статье УК и ничего общего в реальности с «сепаратизмом» не имеет, так как организаторы «Совета» не призывали к отделению города и региона и присоединению их к России, например.

«С этой целью Зудерман, позиционируя себя в качестве гражданского активиста, выступающего за соблюдение прав и свобод граждан, которые, по его мнению, повсеместно нарушаются действиями государственных органов РК, принял решение образовать новую самостоятельную форму государственного устройства, базирующегося на принципах и нормах законодательства Казахской ССР.», – зачитал государственный обвинитель.

На самом деле всё «преступление» собравшихся нескольких десятков жителей Северо-Казахстанской области лишь состояло в том, что в своей декларации о восстановления «Народного совета», они назвали Республику Казахстан «корпорацией» и что проживают отныне на территории Казахской ССР. «Советские» граждане даже успели распространить опровержение на обвинение в сепаратизме их со стороны национал-либералов, проживающих в Киеве.

Момент зачитывания декларации «Народного совета».

«Эти лгуны назвали нас сепаратистами, несмотря на то, что в последнем абзаце Декларации Народного Совета города Петропавловска Северо-Казахстанской области говорим: «Мы, Мужчины и Женщины, Трудящиеся, вольный и свободный Народ, проявляя своё Самоуправление и Самодержавие, свою Самостоятельность, Независимость и Суверенитет от национальной Корпорации «РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН», оглашаем о неизбежности сохранения всеобщего, неделимого Народного достояния, о неизменности Гражданских, имущественных прав на своей Родной Земле, о непоколебимой, территориальной целостности Суверенной Казахской ССР и возрождаем Народный Совет Трудящихся города Петропавловска Северо-Казахстанской области», — написали участники группы в своём телеграмм-канале.

Власти в данном случае могли бы инкриминировать группе непризнание нынешнего строя и неповиновение существующей власти, но никак не сепаратизм. В конечном итоге следствию удалось предъявить участникам группы лишь советский федерализм в рамках Советского Союза как «доказательство» вины.

«Местом проведения собрания в декларации Зудерман указал Казахскую ССР, а в протоколе указал почтовый индекс, использовавшийся в Казахской ССР для обозначения центрального почтамта города Петропавловска, что свидетельствует о его стремлении к возврату независимого Казахстана к федеративной форме государственного устройства в составе СССР», – указано в обвинении.

То есть теперь, следуя данной логике, лозунги и призывы возрождения СССР или восстановления прежнего социально-политического строя априори являются противозаконными и за это последует неизбежное наказание за пропаганду «сепаратизма». Больше, конечно, рассмешило в этом деле наличие в качестве улики индекса Главного почтамта Петропавловска советского периода, что только должно усугубить положение подсудимых.

А еще у Вячеслава Зудермана в шкафу во время обыска пистолетный патрон, что видимо должно указывать на подготовку к «вооружённому свержению власти».

Вячеслав Зудерман.

Можно сказать, что в рамках своих воззрений, участники группы позиционировали данную инициативу больше как стремление к созданию на местах органов самоуправления, учитывая то, что до сих пор в РК так и не был принят закон «О местном самоуправлении». По сути, они пытались самоорганизоваться, чтобы противодействовать произволу, ущемлению их прав со стороны чиновников, видя повальную коррупцию и коллапс государственного управления.

При этом власти не замечали такие же практически безобидные инициативы в других регионах Казахстана на протяжении последних нескольких лет, пока не решились воспользоваться собранием «граждан СССР» в Петропавловске для своих целей раскручивания внутри страны русофобской и антироссийской кампании.

Интересно, что появились эти сторонники Казахской ССР в феврале, а собрание «Народного Совета города Петропавловска», где было зачитана декларация, состоялось еще 19 марта. Местная же газета написала об этом 23 марта, а «оппозиционеры» из Киева вдруг заговорили об этом аж 30 марта, в тот же день, как появились материалы в государственных СМИ и заявления Генпрокуратуры, КНБ и МВД.

Такая синхронность показывает заказной характер раздутого дела и даже спланированную провокацию, когда одновременно чиновники и сотрудники силовых органов выступили совместно с блогерами и «оппозиционерами» из «незалежной», которые в свою очередь действуют уже под руководством СБУ.

Поэтому нельзя исключать, что активистов использовали местные спецслужбы втёмную, чтобы достигнуть необходимого результата с целью раздуть информационный скандал. Не надо забывать, что такое уже было в далёком 1999 году, когда несколько десятков жителей Усть-Каменогорска сотрудники КНБ обвинили в попытке осуществления переворота с целью создания в Восточном Казахстане республики «Русская земля».

В последующем через семь лет лидер «мятежа» Виктор Казимирчук в интервью российской газете поведал, что с самого начала всё это дело было сфабриковано казахстанскими спецслужбами. Вероятно, и в этом случае операция была организована таким образом, чтобы продемонстрировать Западу и местным казахам мнимую угрозу территориальной целостности Казахстана со стороны «русских сепаратистов».

После этого сознательно и до сих пор разгоняется истеричная кампания по выявлению внутренних врагов из числа представителей «пятой колонны» с задачей уже максимально запугать русскоязычное население, не допустив протестов по поводу тех же массовых переименований улиц и населённых пунктов.

Ведь именно после ареста участников «Совета» различные нацики, связанные с Акордой, начали предлагать переименование Петропавловска, области и всех северных, западных и восточных городов РК.

Вячеслав Зудерман и еще одна участница «Совета» в суде.

Тем более важно было устроить такую провокацию в марте после приезда Энтони Блинкена, который требовал от Астаны максимального дистанцирования от Москвы, а нынешний судебный процесс, начавшийся перед началом переговоров Путина и Токаева, следует расценивать как элементарный шантаж Кремля. Таким образом, в ханской ставке рассчитывали добиться нужных уступок и показать, что в случае чего у них есть рычаг для резкого усиления русофобии в стране.

Об искусственном характере кампании по «охоте на ведьм» и «опасности сепаратизма» говорит и руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. Он отмечает, что раскручивает данную тему в Казахстане именно армия нациков всех мастей, тогда как объективной основы для подобных настроений и стремлений просто не существует.

«Вопросы делимитации и демаркации границы между Россией и Казахстаном давно решены. Россия на официальном уровне никогда не демонстрировала претензии на регионы Казахстана. Это пугалка, которую используют братья по разуму украинских националистов – казахстанские национал-патриоты. Их называют нацпопы, производное от национал-популисты, в самой республике. Они очень активны в соцсетях», – отмечает эксперт.

В данной ситуации этот судебный процесс лишь повод для организации новых репрессий в отношении сторонников интеграции, да и просто социальных и профсоюзных активистов и всех недовольных, которых могут автоматически скопом записать в «сепаратисты». На слуху пример с Ермеком Тайчибековым, который в 2021 году был осужден на семь лет заключения лишь за интервью порталу Украина.ру, в котором осудил казахских националистов, устроивших кровавую резню дунган на юге республики.

Ермек Тайчибеков.

Ведь уже понятно, что после осуждения участников «Народного совета» такой подход как калька будет использоваться против тех, кто будет оказывать активное сопротивление тотальной декоммунизации и дерусификации. И очевидно, что автослесарю Вячеславу Зудерману, объявившему в зале суда голодовку протеста, и его сторонникам дадут, как нераскаявшимся и не признавших свою «вину», показательно максимальные сроки заключения.

В связи с этим и нужно бить в набат и освещать данный судебный фарс именно сейчас, демонстрируя абсурдность самого дела. Тем более что никто, кроме нас об этом не скажет и не заявит в ситуации, когда все независимые организации внутри страны уже давно разгромлены.