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Все, кто предлагает мобилизовать и отправить на фронт украинских депутатов, политиков и чиновников, покушаются на государственность и с точки зрения Киева являются изменниками.

Об этом в интервью политологу Вадиму Карасеву заявил изгнанный из президентской фракции «Слуга народа» депутат Верховной рады Евгений Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Карасёв упомянул появившуюся на сайте Верховной рады петицию с требованием мобилизовать и отправить всех депутатов на фронт.

«Петиция набрала двадцать пять тысяч голосов», – почеркнул политолог.

«Петиции надо вообще отменить. Что такое петиция – это раньше собирали подписи царю. Это мы в царские времена возвращаемся, когда царю собирали подписи, чтобы он рассмотрел. Это унизительный документ. Мобилизация депутатов на фронт – это ликвидация единственного и самого основного органа государства. Потому что без парламента – нет государства. Если всех депутатов отправить на фронт, это будет означать ликвидацию государства. Люди, которые подписали эту петицию, они все государственные изменники. И человек, который подал такую петицию, тоже должен быть привлечён по статье о госизмене», – сказал Шевченко.

Депутат подчеркнул, что даже если всё высшее руководство страны поставить в строй, то несколько тысяч солдат ситуации не изменят.

«Давайте мобилизуем ещё президента, генпрокурора, Верховный суд, НАБУ, вообще всех на фронт. Нас там всех похоронят, и цели СВО будут достигнуты», – подытожил он, тем самым подтвердив, что цели СВО соответствуют чаяниям простого народа Украины.