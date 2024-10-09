Судить лидера боснийских сербов назначили бывшего боевика исламистской армии

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Защита президента Республики Сербской Милорада Додика направила ходатайство об отводе судьи Сены Узунович, которая в 90-е годы была боевиком исламистской «Армии Боснии и Герцеговины».

В ходе процесса судья не скрывала ненависти к подсудимому, часто срывалась на крик и пригрозила арестовать его, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В столице Боснии и Герцеговины – Сараево продолжился процесс над президентом Республики Сербской Милорадом Додиком и директором «Официального Вестника» РС Милошем Лукичем. Обоим инкриминируется «неуважение и игнорирование решений Высокого представителя по БиГ» – западного надсмотрщика за страной, которого руководство сербского энтитета обосновано считает нелегитимным (в свое время его кандидатура в обход установленных норм была назначена ЕС без одобрения Совбеза ООН).

В ходе процесса судья Сена Узунович вела себе нервно, раздражительно, несколько раз срывалась на крик и пригрозила заключить лидера боснийских сербов под стражу.

«В какой-то момент беспомощная судья сказала, что оставит меня под стражей, и я ей ответил, чтобы она написала соответствующий приказ, после чего она сдалась… Посол (США) Майкл Мерфи попросил вынести вердикт как можно скорее. По их логике, меня должны были осудить за пятнадцать дней до входа в зал суда. Я имею право защищать себя, и этой защите помешало поведение судьи. Все судьи здесь – бошняки», – прокомментировал процесс сам Милорад Додик.

Он отметил, что главный судья – Сена Узунович в свое время была боевиком «Армии Боснии и Герцеговины» и состоит в фундаменталистской Партии демократического действия (SDA) Бикира Изетбеговича, которая в свое время была создана для того, чтобы вырвать республику из состава Югославии и создать из неё унитарное бошнякское государство.

Он также напомнил, что Узунович служила в подразделении, которое расстреляло сербскую семью Голубовичей, включая Петра и Павла – восьми и девяти лет, и когда младшему брату удалось выжить, он, будучи ранен, побежал в полицию, но бошнякские полицейские вернули его палачам, которые добили мальчика, а впоследствии их подельница судья Узунович оправдала их.

«Бакир Изетбегович заявил, что за этим процессом стоит международное сообщество. Он не очень умен раз открыто заявляет об этом. Он сказал, что Додик осужден и что ему – мне, придется принять то, чего они хотят, а именно ликвидировать конституционную БиГ и создать унитарную БиГ. За ними стоят иностранцы, которые грозят санкциями и, наверное, думают о моей физической ликвидации. А я им говорю, что за Додиком стоят люди, которые вселили в него уверенность на этих выборах, и потому я снова буду баллотироваться на пост президента Республики Сербской», – подчеркнул президент РС, которого Прокуратора БиГ потребовала лишить права избираться на ответственные посты.

В свою очередь, защита Додика направила ходатайство об отводе судьи Узунович, и решение по нему будет принято на следующем слушании 16 октября.