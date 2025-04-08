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Российская армия восстановила темпы наступления на Покровском (Красноармейском) направлении.

Об этом в интервью антироссийскому пропагандисткому изланию «Украинская правда» заявил командир дивизиона артиллерийской разведки новой Нацгвардии Украины Виталий Литвин, отвечая на вопрос замедлении российского продвижения на этом направлении.

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«Прежде скажу, что сейчас на Покровском направлении у нас снова 73-80 боевых столкновений в день, как было в начале года. То есть они восстановили темп наступления, в том числе с направления Селидово. А также поддерживают активность по направлению Воздвиженки и Удачного», – сказал Литвин.

Снижения Темпов под Красноармейском он объясняет тем, что ВС РФ были заняты вытеснением ВСУ из Курской области.

«К примеру, у командующего тактической группы «Покровск» было снижение, а если возьмем главкома, то для него не было. Цифры те же, но на других направлениях. Если взять всю линию боевого столкновения, то понижения не было. Чтобы вытеснить нас [с Курщины], врагу нужно было привлечь десантно-штурмовые войска или спецназовцев, а также такие подразделения ударных FPV-дронов, как «Судный день», они несут очень большой вред», – признает украинский командир.

По его словам, когда где-то появляются такие эффективные подразделения, это говорит о том, что это направление может стать стратегическим для русских.