«Судный день» для ВСУ: командр ВСУ жалуется на эффективность российских дронщиков

Игорь Шкапа.  
08.04.2025 14:40
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Российская армия восстановила темпы наступления на Покровском (Красноармейском) направлении.

Об этом в интервью антироссийскому пропагандисткому изланию «Украинская правда» заявил командир дивизиона артиллерийской разведки новой Нацгвардии Украины Виталий Литвин, отвечая на вопрос замедлении российского продвижения на этом направлении.

Российская армия восстановила темпы наступления на Покровском (Красноармейском) направлении. Об этом в интервью антироссийскому...

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«Прежде скажу, что сейчас на Покровском направлении у нас снова 73-80 боевых столкновений в день, как было в начале года. То есть они восстановили темп наступления, в том числе с направления Селидово. А также поддерживают активность по направлению Воздвиженки и Удачного», – сказал Литвин.

Снижения Темпов под Красноармейском он объясняет тем, что ВС РФ были заняты вытеснением ВСУ из Курской области.

«К примеру, у командующего тактической группы «Покровск» было снижение, а если возьмем главкома, то для него не было. Цифры те же, но на других направлениях. Если взять всю линию боевого столкновения, то понижения не было. Чтобы вытеснить нас [с Курщины], врагу нужно было привлечь десантно-штурмовые войска или спецназовцев, а также такие подразделения ударных FPV-дронов, как «Судный день», они несут очень большой вред», – признает украинский командир.

По его словам, когда где-то появляются такие эффективные подразделения, это говорит о том, что это направление может стать стратегическим для русских.

«А подразделения «Судного дня» действуют на Покровском направлении, на Сумском, на операции безопасности на Курщине. И кое-где они появляются сейчас на Лиманском направлении. Эти подразделения прерывают логистику», – жалуется Литвин.

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