Судный день Медведчука. Почему ОПЗЖ так вяло защищает своего лидера?

13.05.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Четверг, 13 мая, стал поистине «рыбным днем» для самого справедливого в мире Печерского райсуда Киева. Тут практически весь день рассматривали вопрос о мере пресечения для одного из лидеров партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, подозреваемого украинскими спецслужбами ни много ни мало – в госизмене.

Ранеее, перед тем, как явиться со своими адвокатами в суд, Медведчук побывал на допросе в Офисе генпрокурора. Под которым его уже ждал полоумный «активист» со скандального Громадського ТВ Богдан Кутепов, давно и прочно заслуживший в киевской тусовке репутацию полноценного городского сумасшедшего с майданом головного мозга. Этот кутепов орал что «Медведчук – фашистский дьявол», и требовал посадить вместе с ним еще одного лидера ОПЗЖ Вадима Рабиновича.

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На суд Медведчук явился с соратниками – нардепами от ОПЗЖ Ринатом Кузьминым (бывшим замгенпрокурора Украины времен Януковича) и Ильей Кивой – лидером силового крыла партии под названием «Патриоты за жизнь».

Итак, что же вменяет Медведчуку феерически правовое украинское государство? Ключевых эпизода три. Во-первых, наличие нефтедобывающего бизнеса в Крыму. В деле фигурирует некая фирма, руководимая третьим лицом, чью прямую связь с Медведчуком еще надо доказать. Во-вторых, Медведчук якобы выболтал российскому вице-премьеру Козаку какую-то страшно-секретную информацию о какой-то суперсекретной воинской части ВСУ. Ну и, наконец, – только не смейтесь – в перехваченных СБУ разговорах Медведчука с Козаком глава ОПЗЖ советует российскому чиновнику, как увеличить количество украинцев, лояльно относящихся к России. Из всего этого сколь-нибудь серьезный вес имеет только история со сливом секретной инфы о ВСУ, если она действительно имела место и если у спецслужб есть железная доказательная база. Впрочем, на Украине многие в этом сомневаются.

Суд пока отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля. Прокуроры настаивали на двухмесячном аресте политика, адвокаты – о взятии его на поруки однопартийцами. Это ходатайство суд отклонил, предложив альтернативу в качестве залога в размере 300 миллионов 930 гривен (10,9 миллиона долларов). Внеся эти деньги Медведчук должен дать паспорт и носить электронный браслет, а также являться к следователю по первому требованию.

Сам же Медведчук настаивает на том, что из-за наложенных на него санкций СНБО его счета заблокированы, так что заплатить залог он не сможет.

Интересно, что сама партия ОПЗЖ защищает своего лидера как-то вяло. За ту же Тимошенко, когда ее судили при Януковиче, выходили поорать сотни, а временами и тысячи кликуш. Создававшие немало проблем тогдашней власти – вплоть до того, что она была вынуждена организовать контрмайдан во главе с ныне покойным нардепом Калашниковым, который ходил под Печерский суд с мегафоном как на работу. Вряд ли у финансистов ОПЗЖ нет денег организовать пару сотен майданарбайтеров. Но даже этого толком сделано не было. Не было даже пресловутых «титушек Кивы», о которых так любят рассказывать майданщики.

Медийная поддержка у Медведчука тоже так себе. Нет, запрещенные каналы, конечно, вещают в ютубе, ну а толку? Онлайн-трансляции смотрит в режиме реального времени от нескольких десятков до нескольких сотен людей. Да, потом эти видео «догоняют» трафик в записи, но на это уходят дни, так что эффект присутствия теряется.

Сказывается то обстоятельство, что ОПЗЖ изначально, в отличие, например, от той же партии Шария – чисто паркетно-кабинетный проект. Группа политиков и бизнесменов, торгующих лицом на ТВ и билбордах и нанимающая для массовых кампаний профессиональных пиарщиков.

А наемных флагомахов на почасовой оплате всегда можно нанять. Искренняя активистская массовка в такой схеме просто лишняя. Искренние низовые сторонники, глядишь, еще и вопросы начнут задавать неудобные. Причем, не властям, а своим же лидерам.

Оторванность от масс – пожалуй, ключевой фактор, делающий ОПЗЖ уязвимым для внешних атак колоссом на глиняных ногах. Обленившись за годы президентства Порошенко, и привыкнув играть с властью в договорные матчи, а серьезные вопросы решать в формате закулисных договорняков, наследники Партии регионов растеряли даже ту форму, которая у них была при позднем Януковиче. И когда с ними начали играть в Чапаева, откровенно растерялись. Неготовность вождей ОПЗЖ именно к такому повороту событий очевидна и бросается в глаза. Решать что-то не в кулуарах, телестудиях и судах, а на улицах и площадях. Как говорится, в тех университетах, где они проходили свою школу жизни, их этому не учили.

Демонстрировать мобилизационный потенциал в условиях сегодняшней Украины опасно – это да. Но это палка о двух концах.

Когда выходит группа из тридцати человек – она уязвима и перед полицией, и перед уличными наци. Но когда выходят сотни тысяч – пасуют уже нацики. Это правило не раз за постмайданные годы демонстрировали шествия на 9 мая и всеукраинские крестные ходы УПЦ Онуфрия.

Потому что эти массовые мероприятия были единственными отдушинами для массовой демонстрации политической позиции теми украинцами, которые не согласны с проводимым властями курсом. Обладает ли ОПЗЖ таким же мобилизациоонным потенциалом, как УПЦ? Крайне сомнительно.

К тому же, играет роль нехаризматичность самого Медведчука. Это человек с, мягко говоря, запредельным для Украины антирейтингом, уступающим только антирейтингу Порошенко. При том, что формально сам Медведчук не делает ничего такого, что бы шло ему в минус. Говорит правильные для той части Украины, на которую ориентируется, слова, выдвигает здравые инициативы по вопросам мира, кум Путина, жена-красавица, опять же.

А вот, поди ж ты – не склеивается пазл. Все это вместе взятое не создает кумулятивного эффекта с растущим рейтингом на выходе. Даже у блеклого и косноязычного фирташевского Бойко рейтинг выше. Может, правы те, кто напоминает о необходимости менять персонал вместо перестановок кроватей? И, если уж Медведчук такой весь из себя серый кардинал, пускай себе кардинальствует на здоровье. Но – строго в тени. А на роль публичного лидера попробовать кого-то другого, того, кто хотя бы умеет улыбаться не так натужно и неестественно.

В любом случае нынешняя ситуация с Медведчуком – это тест на выживаемость для самой ОПЗЖ. Если у партии и ее лидеров есть яйца, они выйдут из противостояния с властью сильнее, с растущим рейтингом и первым местом на ближайших выборах. Если яиц нет – ну что же, значит, партию ждет постепенная маргинализация и распад. Но если так, то сожалеть не стоит. То, что мертво, должно умереть. Дорогу – живым.