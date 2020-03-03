«Судный день»: Зеленский в Раде будет решать судьбу «правительства соросят». И свою

03.03.2020, Киев, Сергей Устинов

Украинский политический класс застыл в ожидании: на завтра, 4 марта, назначено внеочередное заседание Верховной Рады, на которое уже пригласили правительство в полном составе, главных силовиков, прессу и зарубежных послов.

Гвоздем программы должно стать выступление президента Зеленского, который, если верить многочисленным намекам из его канцелярии, предстанет перед обществом в амплуа принесшего ему славу экранного персонажа Васи Голобородько.

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Ожидается, что президент скажет депутатам и обществу то, о чем и так давно все думают: кабмин «соросят» ведет страну совсем не туда, куда ожидало проголосовавшее за Зе большинство общества. Ожидания не оправдываются, люди разочарованы, лучше жить не стало, никто из знаковых коррупционеров так и не сел.

Но, как вы понимаете, это будут хоть и правильные и идеально ложащиеся на текущие настроения разочарованного общества, но, все-таки, – слова. Но ситуация такова, что одними красивыми словами уже не отделаешься. Люди ждут дел. А дойдет ли намеченная на завтра публичная порка «зеленой команды» до радикальных оргвыводов или все снова отделаются устным порицанием – вопрос пока открытый.

Те обрывки слухов, которые доносятся из-за закрытых дверей кабинетов «слуг народа», пока что внушают мало оптимизма. В том, что по итогам завтрашней внеочередной Рады будет отправлен в отставку давно ее заслуживший кабинет Алексея Гончарука, уверено пока что меньшинство экспертов и наблюдателей. Также нет уверенности в том, что полетят головы главных силовиков – генпрокурора Рябошапки, главы НАБУ Сытника, специализированного антикоррупционного прокурора Холодницкого и главы МВД Авакова.

Хотя к каждому из них накопился немаленький счет претензий. В частности, Рябошапку открыто обвиняют (в том числе, и в президентской фракции) в саботаже и торможении расследования громких коррупционных дел в отношении Порошенко и его окружения, сговоре с заокеанскими «партнерами», уводящими своих украинских протеже от ответственности за содеянное после Майдана, а также в прямом укрывательстве ряда одиозных обвиняемых в преступлениях – в частности, речь идет об одессите Стерненко и националистах из С14 (запрещена в РФ), проходящих по делу об убийстве Бузины.

Глава НАБУ Артем Сытник – это вообще позорная история, наглядно демонстрирующая нынешний ограниченный суверенитет Украины. Официально признанного украинским судом коррупционером и внесенного в соответствующий госреестр чиновника никто не может сковырнуть с занятого им по американской протекции кресла, поскольку за него неизменно вписываются отечественные грантоеды, петиции которых имеют больший вес, чем протоколы о совершении Сытником коррупционных действий.

Наконец, Арсен Аваков. Единственный долгожитель в правительстве, карьера которого может пойти как в гору, так и под нее. В пользу последнего говорят отсутствие явных успехов по обещанному министром лично Зеленскому сворачиванию уличной активности праворадикальных «активистов». Эти последние, в массе своей по-прежнему неплохо себя чувствуют и даже, как говорят, до сих пор не сняты с довольствия в МВД. Не далее как сегодня они пришли под Конституционный суд, начавший рассмотрение дела о незаконности люстрации. Также буксует и взявшее было поначалу бодрый галоп расследование «дела Шеремета», явный прогресс в котором также пока что не наблюдается.

Тем не менее, пока наблюдатели осторожно «вангуют» лишь практически решенную отставку Сытника, хотя на этом фронте на Зеленского продолжает оказываться бешеное давление со стороны соросят и прочих «друзей Украины».

Что касается Рябошапки, то он, скорее всего, сохранит свое место, ведь за него вписались «западные партнеры», и в его поддержку открыто пишет посты в соцсетях посольство США. Поэтому велика вероятность того, что в отношении личного врага Шария, Портнова, Бужанского и Ко мы увидим лишь бла-бла-бла с призывом лучше работать.

Ну и Аваков, скорее всего, никуда не уйдет. Впрочем, и на повышение тоже вряд ли. Во всяком случае, не в этот раз.

Шатается кресло и под скандальным любителем порновечеринок и неэффективным главой гостаможни Максимом Нефьодовым. Уберут его или не уберут – пока «бабушка надвое сказала». Как любят писать околопрезидентские телеграм-каналы «на Банковой идут торги и ситуация меняется каждый час».

Нет определенности и по правительству в целом. Если в радикальный вариант «всех нафиг с пляжа» – во главе с самим Гончаруком верит пока что меньшинство, то частичное вырезание опухоли считается куда более вероятным. В частности, обсуждается целый ряд «пакетов» с фамилиями министров, которым стоит после завтрашнего заседания приготовиться «на вылет».

В разных вариантах присутствует глава МИД Пристайко, раздражающий нового главу канцелярии Зеленского Ермака своими неуместными антироссийскими заявлениями на фоне нескрываемого желания нового фаворита Зе как-то наладить контакты с новым куратором Украины в Кремле Дмитрием Козаком.

Также говорят о вероятной отставке главы Минветеранов Оксаны Коляды, запомнившейся симпатиями к неонацистам из числа экс-атошников и агитацией в пользу невиновности подозреваемых в убийстве Шеремета.

На фоне сегодняшнего официального подтверждения первого в стране случая заболевания короновирусом, велика вероятность отставки министра здравоохранения Скалецкой и, как следствие, уменьшение влияния ее кукловода, нардепа от «Слуги народа» и экс-владельца киевской клиники «Борис» Михаила Радуцкого.

Как о решенном деле говорят об отставке главы Минкульта Владимира Бородянского. Также в списках на вылет фигурируют фамилии запомнившегося феерическим признанием в дебилизме министра экономики Милованова и даже главы Минобороны Загороднюка.

Говорят и о введении новой должности вице-премьера по промышленной политике и вроде бы уже даже подыскали под нее ряд кандидатур из числа старых опытных кадров домайданной эпохи – в противовес бесполезным «новым лицам» и «технократам» от Сороса.

Если это так, то начавшееся именно сегодня заседание КСУ по делу об отмене люстрации вряд ли стоит считать случайным совпадением – у Зеленского намерены в кратчайшие сроки убрать искусственные шлюзы, мешавшие кооптации «бывших» на госсслужбу.

Ведь не отменив люстрацию, в Кабмин не завести того же Сергея Тигипко (мастодонта украинской политсцены времен Кучмы и Януковича – Авт), о котором, как о возможном сменщике Гончарука в премьерском кресле, активно говорили в СМИ всю последнюю неделю.

Вообще, в точке отмены люстрации сходится сразу несколько векторов. У Зеленского просто обречены – или закрыть этот вопрос раз и навсегда, получив в свое распоряжение скамейку запасных из числа «бывших», или бесконечно толочь воду в ступе сменяющих друг дружку маловменяемых и профнепригодных «новых лиц». Так что кадровая контрреволюция выглядит неизбежной. Это лишь вопрос времени.

Правда, времени этого у Зеленского мало. Выдающиеся экономисты из команды Гончарука доруководились до рекордных, по украинским меркам, цифр задолженности населения по всем видам коммунальных услуг. По состоянию на 1 февраля 2020 года, она составляет 67 миллиардов гривен и растет дальше. Например, только за январь задолженность за поставку и распределение природного газа увеличилась на полтора миллиарда, а за поставку тепловой энергии и горячей воды – на два с лишним миллиарда.

Специалисты говорят, что нарастание таких тревожных тенденций, вкупе с опережающим сбором налогов, уже весной может поставить страну в преддефолтное состояние – причем независимо от того, даст МВФ деньги или нет. Потому что выполнение условий МВФ по кредиту усугубит кризис неплатежей еще больше. От того, что правительство получит в долг, – у населения денег на оплату коммуналки по повышенным тарифам не прибавится.

Интерес представляет и то, насколько Зеленский может рассчитывать на номинально собственную фракцию в случае готовности к радикальным кадровым оргвыводам. Есть ряд сигналов, свидетельствующих о готовности Гончарука и стоящих за ним грантоедских кругов к демаршу – вплоть до обьявления «политической войны», которая закончится досрочными выборами Рады. Тем более, что по разным подсчетам от трети до половины «слуг» в Раде – это соросята разных оттенков.

Да и формально у Гончарука имеется годичный иммунитет против отставки. В отставку он не собирается, несмотря на требования полной капитуляции со стороны офиса президента и развернутую против него в СМИ информационную капанию с телемарафонами наподобие «Воняет Соросом». Однако позорная отставка Гончарука не входит в планы западных посольств: послы G7 уже спешат на помощь, запросив встречу с Ермаком и Зеленским.

Так что варианты есть. Была бы политическая воля. Главное, о чем стоит думать Зеленскому, – сегодня его медовый месяц с избирателем действительно уже закончился. И люди ждут радикальных шагов, а не перестановок кроватей в борделе. Украина – такая страна, в которой нужно не бояться, как можно чаще выпускать пар от скопившегося социального напряжения. Пусть даже с риском, что этот пар вылетит по итогу в свисток.

Но, рассматривая различные варианты кадровых пасьянсов, не стоит забывать о главном и сбрасывать со счетов ключевой на сегодняшний день фактор – внешнюю зависимость Украины.

И в этом смысле не лишены оснований скептические замечания о том, что не так уж и важно, как звучат фамилии тех, кто проводит политику в стране, если основные контуры этой политики, ее рамки и повестку определяют из-за рубежа. Реальные изменения возможны только тогда, когда у власти хватит воли не просто отправить в отставку отдельных «соросят», а провести проверку всех финансируемых извне неправительственных фондов и организаций, а также ввести законодательство об иноагентах.

А пока трудно не согласиться с юристом Андреем Портновым в том, что «какая разница, кто в стране является правительством, когда никто никого не боится, никому не подчиняется и не выполняет законов, когда все у всех воруют, а по стране бродят банды».