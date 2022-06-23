Судоплатов придет, порядок наведет. Что делать с государством-террористом?

Новости Украины

«В Херсонской области ликвидирован исключенный из фракции “Слуга народа” нардеп Алексей Ковалёв», — сообщил в соцсети агент Национального антикоррупционного бюро Украины Евгений Шевченко. По его информации Ковалев был застрелен в городе Голая Пристань.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил в эфире пропагандистского телемарафона на украинском ТВ взрыв автомобиля Алексея Ковалева. «Я могу подтвердить, что было совершено определенное действие. Автомобиль точно взорван. В каком состоянии находится этот коллаборант и предатель, мы выясняем».

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После того как почти все свидомоукраинские «говорящие головы» в виде нардепов-порошенковцев Гончаренко и Хланя, Антона Геращенко и тд и тп порядком оттоптались на теме «справедливого наказания не ушедшему от возмездия коллаборанту» выяснилось, что теракт и правда имел место, только взорванная машина – не Ковалева, а недавно назначенного главы пророссийской ВГА Чернобаевки Евгения Турулева, а сам он легко ранен. Эту информацию подтвердили РИА Новостям и в херсонской ВГА.



Несколькими днями ранее в том же Херсоне взорвался автомобиль, принадлежащий начальнику 90-й исправительной колонии Евгению Соболеву, которого в Киеве называют «коллаборантом» за сотрудничество с россиянами. Первым о «страшной мести украинских партизан» сообщил Антон Геращенко, а затем и Алексей Гончаренко отметился черным мясницким юмором: мол, «коллаборанту» оторвало обе ноги и теперь он «далеко не убежит».

Еще ранее в Запорожской области взорвали машину мэра Энергодара Андрея Шевчика, совершили покушение на главу энергодарской полиции лексея Селиванова, пытались взорвать, правда, неудачно, главу областной ВГА Евгения Балицкого.

Взорванная украинскими террористами машина – итог неудачного покушения на главу Запорожской ВГА Балицкого в Мелитополе.

Все эти и многие другие оставшиеся за кадром менее резонансные случаи обьединяет одна деталь: украинские политики и спецслужбы не только радуются смертям, покушениям и увечьям, но и фактически берут вину за них на себя, расписываясь в том, что нынешняя Украина – государство-террорист.

Совершенно никакого не стесняясь, а наоборот, гордясь и бахвалясь, понимая, что ни непосредственным исполнителям терактов ни их организаторам, заказчикам и вдохновителям ничего не будет. С российской стороны не прилетит ответка и – простите за натуралистические подробности, но из песни слова не выкинешь – никакой Гончаренко или Геращенко не будут собирать на асфальте собственные оторванные ноги или вывалившиеся из разорванного живота кишки.

Началось все это не сейчас и не вдруг. Все мы помним взрывы и теракты в ДНР и ЛНР, убийства знаковых командиров ополчения, ответственность за которое брали на себя украинские диверсанты. Мы также помним подрыв электроопор на границе с Крымом, совершенный меджлисовскими террористами и повлекший за собой блэкаут на полуострове.

Притом, что противоположная сторона все эти годы ни разу не использовала террористическо-диверсионной тактики борьбы: на Украине не взлетали на воздух начиненные взрывчаткой авто, не распыляли ядовитый газ в метро, не подрывали ТЭЦ и ЛЭП, не взрывали мосты, не проводили атентаты знаковых представителей киевского режима, не похищали их жен и детей. Но – несмотря на это – “террористами” в глазах потребителей украинских СМИ были именно они – сторонники республик Донбасса.

Не применяют террористическо-диверсионную тактику и российские военные в ходе нынешней СВО. Хотя, наверняка, с точки зрения военной эффективности стоило бы – дезорганизация и саботаж в тылу противника, выведение из строя критически важных коммуникаций и другие подобные вещи приближают победу, а значит – выполнение целей СВО и наступление на Украине мира.

А вот украинцы – не только применяют, но и гордятся. А стоящее за Киевом «международное сообщество» стыдливо отводит глаза и не замечает проделки своих «сукиных детей», зато нарочито гневно шумит по поводу вымышшленных «российских зверств» в Буче.

Пострадавший от рук украинских террористов начальник херсонской 90-й исправительной колонии Евгений Соболев.

Понятно, что цель террора в первую очередь , психологическая: посеять среди сторонников России на освобожденных территориях страх и неуверенность в будущем и собственной безопасности, замедлить переход на сторону русских видных представителей местных элит и создать пропагандистскую видимость того, что Россия там – явление временное.

Частично эта цель достигается. Особенно на фоне практического бездействия местной власти и российских спецслужб. Нет, конечно, какие-то меры предпринимаются, каких-то диверсантов ловят, но кардинально э о проблему не решает – у дракона вместо одного вырванного зуба вырастают три новых.

Так что же делать с государством-террористом? Как отбить охоту вззрывать людей в авто или жилые дома? Как прекратит запугивание членов семей с помощью расклеиваемых на столбах листовок с угрозами?

Как мне кажется, это тот случай, когда спасение утопающих – целиком и полностью в руках самих утопающих. И педагогическое значение может иметь лишь один способ – зеркальный. Как мы знаем, украинские националисты – народ трусливый и понимающий только силу. Причем, не силу слова, а исключительно силу пи***лей.

Думаю, специалисты своего дела не растеряли соответствующих профессиональных навыков со времен мелитопольского уроженца Павла Судоплатова и способны образцово-показательно, без лишнего шума и пыли «выпилить» из реальности троих-четверых наиболее говорливых любителей бандеровских атентатов из числа медийно-известных персонажей киевского политикума. Неважно, будет это букет цветов или коробка конфет, а может, у автомобиля в неподходящий момент тормоза откажут.

Главное – такого рода акции не должны носить коллективный характер и сопровождаться разрушительными спецэффектами, способными утянуть на тот свет ненужных зевак или лишних свидетелей. Отчего-то мне кажется, что желающих и дальше играть в «мелитопольских» или «херсонских» партизан в Киеве сильно поубавиться.

Россия ведь имеет соответствующий опыт не только судоплатовских времен. Достаточно вспомнить относительно свежие по историческим меркам прецеденты с г-ном Яндарбиевым или г-ном Дудаевым.

И да, конечно, после каждого такого несчастного случая никто в России не будет бить себя в грудь и бурно радоваться. Мы же не украинцы, верно?