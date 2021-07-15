Судороги многовекторности: в Минске обещают полякам оставаться отдельным от русских народом и не интегрироваться с РФ

15.07.2021, Москва, Елена Острякова

Провластный белорусский политолог Петр Петровский дал интервью польскому «Еврорадио», хотя его корпункт в Минске по решению Совета Министров Белоруссии недавно был закрыт за поддержку оппозиции. Более того эксперт демонстративно говорил на мове, хотя это было необязательно: многие представители противоположного лагеря ранее спокойно выступали по-русски.

Петровский подверг критике главные аспекты интеграции России и Белоруссии, назвав их «деталями», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В интеграции дьявол кроется в деталях. На сегодняшний день мы не знаем условий дорожных карт. От этого зависит, будет ли Беларусь суверенная и независимая или нет. Насколько я знаю, российская сторона ведет борьбу за то, чтобы мы интегрировались в ее налоговую систему. Но она не подходит для белорусской структуры экономики. Сегодня нет договоренностей в этой части. Белорусская сторона, насколько я знаю, стоит не на позициях включения в российскую налоговую систему, а за компромиссный вариант, хоть я здесь большой скептик», – сказал он.

Вину за «неправильную» интеграцию он возложил на крупный российский бизнес.

«Мы в прошлом году говорили, что некоторым российским субъектам хозяйствования интересно ухудшение белорусских переговорных позиций. И оно произошло. Мы видим перевозбуждение Мазепина, вы видим, что делает «Уралкалий», мы видим как перевозбуждаются, связанные с этими субъектами хозяйствования эксперты и ресурсы. У меня есть подозрение, что информация по дорожным картам не выдается из-за этого. Боятся мощных лоббистских группировок. Каждый хочет видеть в дорожных картах свои условия. Я считаю, что энергетическую карту нужно принимать по договоренности в ЕАЭС, а налоговую карту снимать с повестки дня, поскольку ее невозможно выполнить на равноправных условиях» – сказал Петровский.

Он видит проблему в том, что в Союзное государство входят два субъекта международного права, несоизмеримые по своим масштабам, поэтому якобы политическую часть договора невозможно выполнить. Петровский напомнил, что поэтому президент Белоруссии Александр Лукашенко постоянно пытался вовлечь в Союзное государство кого-то третьего: Югославию, Молдову и даже Кыргызстан.

«Мы читали статью Владимира Путина по Украине. У сегодняшних российских элит есть конкретный тезис: евразийская интеграция – это понятно, но цивилизационный путь интеграции – это прежде всего восточнославянские народы. Владимир Путин отказался от модели братских славянских народов и высказался за идею триединого славянского народа, взяв за основу дореволюционный тезис. Для него включение Беларуси и Украины в состав какого-то союзного образования является цивилизационным вопросом, а не только социально-экономическим и политическим, как с Казахстаном или Кыргызстаном. В этом разница методологического подхода Лукашенко и Путина. Потому что Лукашенко всегда говорил, что мы восточнославянское братство народов и повторял советский тезис, что наши страны отдельные субъекты международного права. Поэтому Лукашенко всегда будет стоять на том, что белорусский народ отдельный, и имеет право на самоопределение. А Путину нужно удовлетворить идеи российского истеблишмента, и чем-то обосновать крымские события 2014 года», – рассуждает Петровский.

Странное интервью коррелирует с возвратом прозападного белорусского министра иностранных дел Владимира Макея к своему привычному поведению. Он отказывается не только от организации полетов в Крым, но и от поставок на полуостров белорусской техники, а руководство Крыма готов принимать в обстановке полной секретности. Министр объясняет это опасением новых санкций со стороны ЕС и Украины, хотя казалось бы, чего еще можно бояться.

На этой неделе в Минске прошли обыски в НКО, финансируемых Западом. Почти в каждой организации нашлись совместные фото с Макеем. Однако министр не только не арестован, но до сих пор не лишился своего поста.