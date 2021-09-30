Судороги Зе-системы: эксперты о сценариях усмирения Разумкова

30.09.2021 20:36 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Борьба Офиса президента Украины со спикером парламента вступила в решающую стадию – Дмитрий Разумков получил письмо с предложением от председателя фракции «Слуга народа» Давида Арахамия о выдаче подписных листов для сбора подписей народных депутатов Украины под предложением об отзыве Председателя Верховной рады.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дмитрий Разумков расписал соответствующий документ на Аппарат Верховной рады Украины, говорится в сообщении. Он также отметил, что не будет медлить с процессом, и сегодня коллеги получат подписные листы для сбора подписей.

Мы попросили экспертов поделиться своими мнениями и прогнозами о развитии ситуации с отзывом Дмитрия Разумкова.

Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко считает вполне возможным вхождение Разумкова в состав нового проекта на основе Ассоциации городов Украины.

«Убирание Разумкова с поста спикера задумывалось для того, чтобы поставить туда Стефанчука. Что касается самого Разумкова, то по его демонстративным действиям можно сделать предположение, что он либо постарается запустить собственный проект, либо устроится в какой-либо из существующих проектов. Возможно, это будет «Удар» Виталия Кличко, возможно это будет некий проект с участием Владимира Гройсмана, возможно это будет проект, в котором будут участвовать и Кличко, и Гройсман, и Разумков, и ещё какие-то то ли представители регионов, возможно, что на основе Ассоциации городов Украины. Это будет своеобразное «переиздание» «Партии регионов». В пользу этого говорит то, что административно-территориальная реформа, вся эта децентрализация, которая оставила значительную часть территорий просто без ресурсов, генерирует недовольство центром. Таким образом, подобный проект будет достаточно популярным. Могут быть также разного рода экзотические варианты, например, мы увидим Разумкова в блоке Юлии Тимошенко, что возможно, поскольку он работал у Сергея Тигипко, а Тигипко имеет длительную историю, скажем так, конструктивного взаимодействия с Юлией Тимошенко. Но, скорее всего, Разумков пойдёт в некий проект, который будет формально представлять интересы территориальных общин, а неформально – будет представлять интересы тех же самых олигархов», – сказал Сергей Белашко.

По его мнению, у Зеленского не было хороших вариантов решения ситуации с Разумковым.

«Был либо один плохой вариант, когда Разумков чем дальше, тем более откровенно саботирует инициативы Банковой, либо вариант ещё хуже, когда Разумкова выгоняют в оппозицию, и он начинает противодействовать уже открыто», – отметил он.

Разумков в оппозиции может рассказать о «слугах народа».

«Надо также учитывать, что Разумков – это человек, который стоял у истоков проекта «Слуга народа» наряду с Корниенко и Стефанчуком. Стефанчук курировал юридические аспекты, Корниенко – организационные, Разумков курировал то, что касается программы. То есть, человеку есть что рассказать об истории партии «Слуга народа», о формировании этой партии и так далее. То есть, он может вынести из избы очень много сора», – прогнозирует Сергей Белашко.

Политолог Владимир Воля отмечает, что Разумков может оказаться без той поддержки своих коллег, о которой он заявлял в своем недавнем интервью.

«Ситуация к точке невозврата подошла буквально в последние день-два. Во многом это было связано с тем, что Разумков ждёт приглашения на съезд партии, которая его выдвинула на этот пост, и которая, собственно говоря, своим голосованием его и назначила. В интервью, которые он дал сегодня, он заявил что не собирается увольняться, а если его уволят, то у него есть команда, вместе с которой он собирается заниматься политической деятельностью на благо Украины. То есть, Разумков фактически в открытую заявил о намерении вести свою какую-то политическую игру. Я думаю, что это было одной из последних капель в чаше терпения Офиса президента. Именно после этого Арахамия инициировал созыв подписей. Думаю, будет интересно посмотреть, как отнесутся к возможной отставке Разумкова народные депутаты. Для нас настанет момент истины, когда мы поймём, на сколько депутатских штыков действительно может опираться Разумков. Своим интервью он фактически поставил часть народных депутатов под удар Офиса президента. Возможно, окажется, что Разумкова и никто не поддержал, хотя сам Разумков сказал, что он рассчитывает на некую группу народных депутатов. Позиция разных депутатов будет показательна – насколько Разумков вообще кем-либо поддерживается во фракции «Слуга народа», – сказал политолог.

Не исключено, что на Разумкове могут опробовать т.н. императивный мандат, он перестанет быть депутатом и будет ограничен в возможностях вести свою политическую игру.

«Если он решил играть в самостоятельную игру, его могут исключить из фракции. Говорят, что исключение из фракции не обязательно означает лишение мандата, но я не исключаю, что на Разумкове эту технологию могут попытаться реализовать, поскольку он избирался в Верховную Раду по партийному списку. Лишение Разумкова депутатского мандата вполне реально, потому что офис президента попытается из-под Разумкова выбить все те возможности и ресурсы, которые дает не только статус председателя Верховной Рады, но и статус депутата. То есть, фактически отсутствие депутатского статуса может уменьшить возможности Разумкова в ведении своей медийной кампании, повредит его политической карьере», – считает Владимир Воля.

Политолог Александр Булавин считает, что процесс отставки Разумкова будет долгим.

«Я думаю, что будет долгая тяжба. Для людей, которые влияют на Зеленского, Офис президента, совершенно неочевидно, что надо расправляться с Разумковым, тем более, что это вызовет очень серьезные волнения в самой фракции «Слуга народа». У него очень серьёзное влияние на целый ряд людей, причём на тех людей, которые имеют свои представления о проблемах Украины и путях их решения, то есть, на, скажем так, интеллектуальную часть фракции. Естественно, всем понятно, что если будет расправа с Разумковым, это станет важной темой для всех оппозиционных сил, они попытаются на этом сыграть. Таким образом, я думаю что процесс отставки Разумкова будет идти, но будет идти вяло. Кроме того, заместители Разумкова по Верховной раде значительно слабее его, и это понимают не только депутаты, руководитель фракции и так далее, но и люди, которые, скажем так, оказывают помощь Офису президента, Ермаку и Зеленскому. Надо иметь в виду, что Разумков – это выходец из американской системы, это человек, тесно связанный с ней. И родители его тоже были тесно связаны с теми структурами, которые принимают решения в Соединённых Штатах. Поэтому, с моей точки зрения, в этой ситуации нет простого, однозначного решения», – говорит политолог.