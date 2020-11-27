Суду в Гааге больше не интересны «альтернативные варианты» катастрофы рейса МН17

27.11.2020, Москва , Александр Ростовцев

Суд в Нидерландах отказался удовлетворить ходатайство стороны защиты о предоставлении дополнительного времени на расследование альтернативных версий катастрофы рейса МН17. По мнению судебных заседателей, защита не предоставила разумные версии и чёткие обоснования для их расследования. Кроме того, информация о нескольких других, отличных от основного, обстоятельствах крушения лайнера, уже имеется в материалах дела.

Таким образом суд занял сторону прокуратуры Нидерландов, облыжно обвиняющую Россию и ополченцев ДНР в крушении пассажирского самолёта 17 июля 2014 года.

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Отказав стороне защиты в отсрочке, суд пожелал снова допросить свидетелей, которые утверждают, что видели ЗРК «Бук» в момент катастрофы на территории Донбасса, контролируемой силами народного ополчения. Таким образом судебный процесс заметно ускоряется и уже практически ничто не может отвлечь судей рыть дело в заданном направлении.

Чтобы немного подсластить пилюлю стороне защиты, суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов Олега Пулатова о допросе военнослужащих 53-й Берлинской зенитно-ракетной бригады ВС РФ в качестве свидетелей по делу рейса MH17, который, по версии обвинения, был сбит российской ракетой ЗРК «Бук. Соответствующее решение объявил в среду председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс.

«Суд считает необходимым частично удовлетворить данное ходатайство, — отметил Стейнхейнс. — Допрос членов 53-й зенитно-ракетной бригады РФ является важным, чтобы узнать, были ли они вовлечены в транспортировку ЗРК «Бук». Это требование представляется целесообразным».

Председатель суда подчеркнул, что российская сторона ранее отказывала Нидерландам в запросах на оказание юридической помощи, однако он не исключил, что ситуация может измениться, если запрос будет направлен от лица обвиняемого или его адвокатов.

Что касается рассмотрения альтернативных версий катастрофы лайнера, о чём ходатайствует сторона защиты Пулатова, то, по мнению Стейнхейса, «данное ходатайство должно быть отклонено».

Причину отказа судья объясняет тем, что, если прокуратуре не удастся доказать основную версию катастрофы, это приведет к автоматическому оправданию обвиняемого. Ходатайство о расследовании альтернативных версий крушения малайзийского лайнера было подано в ходе июньских слушаний. В начале июля суд отложил рассмотрение дела в связи с уходом на «ковидные каникулы».

С началом возобновления слушаний 3-5 ноября адвокаты Олега Пулатова потребовали проведения дополнительных расследований. Предполагалось допросить ряд экспертов и свидетелей, которые ставят под сомнение основную версию трагедии, согласно которой «боинг» был якобы сбит ополченцами ДНР из ЗРК «Бук», находившегося вблизи поселка Первомайский. Прокуратура, в свою очередь, потребовала отклонения любых ходатайств за исключением одного — допроса Сергея Дубинского, также проходящего обвиняемым по делу.

«Показания Дубинского, озвученные в видеоинтервью, которое он дал Bonanza media, предъявленном на прошлом заседании, убедили суд в его готовности и желании сотрудничать со следствием. Поэтому его допрос будет одобрен», — провозгласил Стейнхейс. Судья также приобщил к делу интервью Дубинского, указав на необходимость профессионального перевода вопросов и ответов на голландский.

А вот с допросом Александра Семёнова, предполагаемого участника транспортировки ЗРК «Бук», вышел досадный прокольчик.

«Что касается Семенова, тут все иначе. Прокуратура подчеркивает, что хотела заслушать его ранее, но ей не удалось добиться этого. Запрос, адресованный украинским властям, не позволил установить его местонахождение. Поэтому мы придерживаемся мнения, что Семенова невозможно допросить, и это ходатайство должно быть отклонено», — добавил судья.

Из чего видно, каким образом строится судебный процесс под руководством достопочтенного Стейнхейса: от России и ДНР кровь из носу требуют показаний людей, назначенных виновными, включая военнослужащих 53-й зенитно-ракетной бригады из Курска, а в случае пропавшего в неизвестном направлении Семёнова и отписки украинского следствия, «на нет и суда нет».

В интервью платформе Bonanza Media, обвиняемый в катастрофе МН17 Сергей Дубинский сообщает, что не имеет никакого отношения к крушению и что он готов дать показания на полиграфе и ответить на все вопросы следствия по делу. Им выдвигается два условия: интервью будет проходить на территории России и список вопросов ему будет предъявлен заранее, чтобы удостовериться, что они задаются по делу. Видеозапись беседы Дубинского с журналистом была продемонстрирована на слушаниях в ноябре.

Окружной суд Гааги также считает важным допросить обвиняемого Олега Пулатова, предлагая ему лично предстать перед судом. Однако защита дальновидно попросила суд представить свои вопросы в письменной форме, чтобы задать их Пулатову. После этого, по словам адвокатов, запись ответов будет передана суду.

«У суда много вопросов к Пулатову. Суд считает важным допросить обвиняемого. С учетом этого мы приглашаем его предстать перед судьями в присутствии защиты и представителей прокуратуры. Это нормальная судебная процедура. Суд не будет направлять вопросы в письменной форме», – ответил на предложение защиты судья Стейнхейс.

Интересно, за кого принимает Олега Пулатова судья Стейнхейс, предлагая запросто заехать для дачи показаний в Гаагу человеку, заранее объявленному виновным в ужасном преступлении? Тоньше надо формулировать свои потаённые желания. Памятуя судьбу Милошевича и других обвиняемых, попавших в цепкие лапы «самого демократического суда», сдаться на милость европейских манипуляторов может только очень наивный и незамутнённый человек, безразлично относящийся к своей судьбе и проведший последние 30 лет в анабиозе.

И вообще, граждане судьи из Гааги, вам шашечки или ехать? Вопросник Пулатову вам не нравится тем, что им нельзя манипулировать, ибо его копия остаётся у адвокатов обвиняемого? Или есть иные причины?

Окружной суд Гааги подтвердил желание пригласить представителя российского оборонного концерна «Алмаз-Антей» в качестве эксперта, способного дать заключение о возможном характере поражения пассажирского «боинга» ракетой ЗРК «Бук».

«Суд ранее уже принял промежуточное решение, в котором попросил прокуратуру назначить представителя «Алмаз-Антей» экспертом и допросить его о том, насколько вероятно, что характер повреждений на обломках указывает именно на поражение ракетой «Бук». Поэтому суд больше не будет назначать других новых экспертов», — сказал Стейнхейс.

Одновременно с этим суд отклонил ходатайство защиты о назначении ещё одного эксперта по фамилии Бидеман для осмотра реконструкции останков самолета и составления соответствующего отчета. Судья пояснил, что ему неизвестна компетентность Бидемана в этой области.

Стейнхейс, однако, допустил, что «если защита не имеет возможности найти другого эксперта, и если адвокаты настаивают на его компетентности», то они могут пригласить его для изучения обломков самолета и передать его выводы судебному следователю для последующего допроса эксперта.

Добавим от себя: если эксперт Бидеман представит суду «альтернативную версию» причин катастрофы самолёта, то его выводы с чистой совестью суд выбросит в мусорную корзину.

Ибо.

«Адвокаты подали очень много ходатайств о проведении дополнительных расследований. Многие ходатайства повторялись, многие были преподнесены под новыми заголовками или по новым основаниям. Суд рассмотрел все эти требования. Не исключено, что какие-то ходатайства были упущены из внимания. В таком случае суд считает необходимым отказать в их удовлетворении, поскольку они недостаточно обоснованы, не имеют отношения к делу или излишни», – заявил судья Сейнхейс.

Утомили, в общем, адвокаты, занятого человека. Заставляют, понимаешь, искать не там, где светло, а в тёмном углу, где собака зарыта.

Следующее заседание по делу обвиняемого Олега Пулатова состоится 1 февраля 2021 года. Тогда же продолжится заочное рассмотрение дел трех других обвиняемых, интересы которых никем не представлены в суде.

Речь идёт о бывшем министре обороны ДНР Игоре Стрелкове (Гиркине), экс-главе военной разведки ДНР Сергее Дубинском и Леониде Харченко с позывным «Крот», бывшем командире разведбата «Крот» второго департамента ГРУ ДНР. Стрелков и Дубинский – граждане России и отставные военнослужащие Российской армии. Харченко – житель Донбасса и гражданин Украины на момент катастрофы малайзийского «боинга».

Что касается вышеупомянутого Олега Пулатова, то в июле 2014 года он был подчинённым Дубинского и также является гражданином России и отставником Российской армии.

Хочется напомнить, что «основная линия событий», взятая в рассмотрение окружным судом Гааги, базируется на недостоверных, а то и грубо сфальсифицированных «доказательствах», вброшенных следствию Службой безопасности Украины и «независимыми следователями» из «Беллингкэт». Экспертный анализ «телефонных перехватов» СБУ представляет собой топорную фальшивку, слепленную из нарезок фраз и предложений, приписываемых Стрелкову, крымскому премьеру Аксёнову и бывшему советнику президента РФ Суркову, а «Беллингкэт» умудряется рассмотреть «сотрудников ФСБ» и всё что угодно заказчику на мутных фотографиях, скачанных из соцсетей и не сходя с дивана.

Также следует знать, что украинская следственная группа в составе JIT фактически самоустранилась от расследования, передав свои функции коллегам из Нидерландов. Вместо расследования по существу дела, украинская группа занимается вбросом фальшивок и подчисткой улик, выставляющих украинский режим в невыгодном свете.

Тем самым, рассеиваются последние надежды, что суд Нидерландов под руководством Стейнхейса придёт к честным и объективным выводам об истинных виновниках катастрофы малайзийского «боинга», поскольку виновные назначены заранее и суд более не намерен отступать от заданной линии разбирательств.