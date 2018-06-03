03.06.2018, Москва, Владимир Гладков

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«Судя по украинской истерике, бомбят Киев и Львов»

Донецкому характеру не присущ пафос и показушная истерика, в отличии от глашатаев майдана.

Об этом в эфире телепрограммы «Право знать» заявил ставший на защиту ДНР русский писатель Захар Прилепин, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я увидел, насколько состоятельный, спокойный, невозмутимый донецкий характер. Иногда это меня даже вводит в состояние лёгкого удивления. Когда собираешь местную молодёжь, журналистов или местных блогеров и говоришь: «Вспомните, ребята, что творилось в Киеве во время майдана, как миллион блогеров (не ботов, честных ребят!) писали, что у нас кошмар, нас будут убивать, сейчас придёт российский спецназ, будут расстреливать, «Беркут» режет на части – и эта истерика не прекращалась ни на секунду, и весь мир был просто к этому прикован!

Посмотрите на себя, вас бомбят, убивают, взрывают – и полная тишина в ваших блогах, вы еле-еле это рассказываете! У вас нет даже этого умения себя «самоподзавести», раскачаться, голос повысить, мол, «ну что творится!» – рассказал писатель.

По словам Прилепина, та же история и с бойцами армии ДНР, которые не очень откровенничают в блогах.

«Если в блог заходят, то фотокарточку с цветочком разместят и ничего про свои подвиги. Такое ощущение, что Донбасс совершает подвиг, но при этом говорит: «Ну, совершаем, и что?» Но мы-то знаем, как обстоит!», – отметил он.

«Судя по градусу крика, бомбёжки идут в Киеве, во Львове, там аллеи расстрелянных детей, там взрывали могильник, там делали захоронения, а в Донецке ничего нет, Горловку не обстреливают – вот такое ощущение иногда создаётся. И в Россию приезжаешь, говорят, а у вас там война-то есть, нет? Говорю, ни дня не было, чтобы не стреляли. Ни дня за четыре года не было без обстрелов», – добавил Захар Прилепин.