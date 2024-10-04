Суета «мерзотной либероты»: в «столицу ельцинизма» назначили «Колыму»

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Командир донбасского батальона «Спарта» с позывным «Колыма» Артем Жога был представлен сегодня управленческой элите Урала в качестве полпреда президента по федеральному округу.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о его назначении 2 октября и тогда же принял Жогу в Кремле, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Уроженец Магаданской области (отсюда позывной) Жога принял командование «Спартой» после гибели своего сына Владимира. Будучи спикером парламента ДНР от «Единой России», именно он в декабре прошлого года попросил Путина выдвинуться в президенты еще раз.

Назначение Жоги многие восприняли как начало процесса формирования новой элиты в России.

«Теперь все высокие и не очень высокие назначения имеют образец: выбирая человека для важного публичного поста нужно искать “такого как Жога”. Перед Жогой сегодня стоит задача не “хорошо работать полпредом” а отлично исполнять обязанности живого символа патриотизма, русского добровольческого движения, быть именно таким, каким в глазах общества и президента должен быть герой, назначенный на новый высокий пост», – отмечает в своем тг-канале политобозреватель телеканала «Царьград» Андрей Перла.

«Именно так и формируется подлинная элита. Боярин – ярый в бою. Только после 91 года пришла другая аристократия. Рвачи, дельцы, ворюги, предатели, бандиты, маклера, шулера, фарца, коммерсы. Теперь этой аристократии пора в сортир», – восторженно пишет белорусский телеведущий Григорий Азаренок.

Жога стал 12-м участником первого потока по программе «Время героев», который был отправлен во власть. Из уже трудоустроенных участников СВО Жога получил самый высокий пост. Ровно половина из новоиспеченных чиновников имеют звание Герой России.

«Надо же, проект «Время героев» работает», – удивленно восклицает военкор Александр Сладков.

Однако политолог Сергей Марков пишет, что назначение Жоги на должность, которую он приравнивает к замглавы администрации президента, проходило непросто.

«Бюрократия боится таких героев фронтовиков, как Артём Жога. Поэтому его назначение тормозилось бюрократией. Но участник программы «Время Героев» победил и здесь. Будем надеяться, победит и на Урале – хребте российской державы», – написал Марков.

Назначение боевого командира сопровождалось громким шипением либералов. Газета «Коммерсант» объяснила его личным конфликтом Жоги с главой ДНР Денисом Пушилиным. А журналист-иноагент Дмитрий Колезев назвал пост полпреда «декоративным».

«Сама по себе полпредская должность «пустая», главным образом потому, что не подразумевает контроля над финансовыми потоками. Путину Жога нужен скорее как символ, вряд ли он обладает реальным доверием, а значит вряд ли получит и реальную власть», – написал Колезев.

Военкор Дмитрий Стешин считает инсинуации иноагентов признаком их беспокойства за регион, столицу которого телеведущий Владимир Соловьев справедливо назвал в свое время «центром мерзотной либертоты».

«ЕКБ был единственным мегаполисом России, где удалось замутить Майдан. ЕКБ – точка бифуркации, географический и цивилизационный разлом, по которому можно колоть Россию. И рано или поздно, это опять попробуют сделать. Надеюсь, в ЕКБ некоторым гадам все-таки прострелят ноги, в традициях Донбасса-14 и легендарной “Спарты”», – пишет Стешин.

То, что назначение нового постпреда уже вызвало фронду уральской элиты, отмечает издание «Накануне.ру». По его информации, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев даже не стал встречать Жогу в Екатеринбурге. Этот руководитель региона ни разу не высказывал публично позицию по СВО, по поддержке мобилизованных, не участвовал в мероприятиях по тематике СВО, зато активно защищал одиозный «Ельцин-центр».

Политолог Илья Гращенков допускает, что Жога будет назначен губернатором Свердловской области, если ему удастся «если не усмирить, то хотя бы контролировать сильные уральские элиты».

«Артем Жога, который убивал внешних врагов, справится и с внутренними. Сегодня он прибыл в Екатеринбург. Воин и герой свое дело знает. Либералам лучше спасаться бегством», – грозит оппонентам философ Александр Дугин.

«В общем, Ройзмана (либерального экс-мэра Екатеринбурга – ред.) теперь точно посадят на бутылку, я так понимаю», – вторит ему публицист Сергей Мардан.

Однако политолог Валерий Прохоров советует Жоге проявлять гибкость на новой должности.

«Работа в Уральском федеральном округе, где периодически возникают протестные настроения и активизируется несистемная оппозиция, потребует от Жоги не только жесткости, но и умения адаптироваться в сложной внутриполитической обстановке, где порой естественнее проявлять гибкость и дипломатию. Ему предстоит выстраивать эффективное взаимодействие как с местными элитами, так и с населением, которое по многолетней традиции весьма активно реагирует на экономические и социальные проблемы», – пишет Прохоров.

Политический консультант Дмитрий Фетисов считает, что сложности у нового полпреда могут возникнуть с элитами, но не с народом.

«Надо понимать, что УрФО хоть и является одним из самых политически своенравных округов, но он исторически завязан на военно-промышленный комплекс, является промышленным тылом страны, а уральские регионы в условиях СВО демонстрируют как высокий уровень поддержки – как самой спецоперации, так и политики Президента. Поэтому население, несомненно, охотно примет нового полпреда с военной биографией. Гораздо интереснее, как будут складываться отношения Жоги с уральскими элитами (а самое главное, со свердловскими)», – предупреждает Фетисов.

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, телеведущий Александр Малькевич уверен, что между Жогой и уральскими элитами не возникнет конфликтов.

«Что касается того, примут или не примут Жогу уральские элиты, мне кажется, сомнения в этом вопросе – это досужие домыслы политологов, которые наводят тень на плетень. Есть назначенец президента, человек, пользующийся его доверием, заслуженный и героический. Не думаю, что кто-то собирается вступать с ним в какие-то конфликты и разногласия», – уверяет Малькевич.

Бывший советник главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков считает, что быстро освоиться на Урале Жоге поможет его донбасский бэкграунд.

«Профиль у регионов похожий – надо восстанавливать старые производственные цепочки. Помнится, один из последних аналитиков Госплана мне рассказывала, что вся экономическая мощь СССР строилась на дуге Урал-Донбасс. И именно разрыв (“граница”) между этими двумя регионами привёл к обвальному распаду советской экономики. Надо “сшивать” заново», – написал Казаков.