Суицид международного масштаба. Правда о «Боинге – МН17»

16.11.2020, Гаага, Александр Ростовцев

12 ноября в YouTube состоялась премьера документального фильма Андрея Лактионова в жанре журналистского расследования «Суицид международного масштаба: неприятная правда о гибели Боинга на Донбассе».

Фильм всецело посвящён расследованию версии о причастности к катастрофе рейса МН17 пилота украинского штурмовика Су-25 Владислава Волошина и его странного самоубийства 18 марта 2018 года, для чего, вроде бы, не имелось никаких оснований.

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Укрожуры называют причиной самоубийства Волошина его конфликт с одиозным губернатором Николаевской области Савченко, выдвигая на передний план дела коррупционные, которыми на Украине никого не удивишь.

При ближайшем рассмотрении, однако, получается, что дело о смерти украинского пилота, кавалера самодельного бандеровского орденка «Народный герой Украины», куда более мутное, если не сказать, грязное.

Имя лётчика Волошина и его связь с катастрофой рейса МН17 всплыло не случайно. В тот день и даже в то время, когда малайзийский «боинг» рухнул на донецкую землю, его Су-25 находился в воздухе и вернулся на аэродром с расстрелянным боезапасом, включая ракеты «воздух-воздух», о чём свидетельствует обслуживавший самолёт авиатехник Агапов.

Сразу возникает вопрос: против кого Волошин мог использовать ракеты «воздух-воздух», если ополчение Донбасса боевой авиацией не располагало, а российские боевые самолёты воздушное пространство Украины не нарушали?

По свидетельству авиатехника 229-й бригады тактической авиации Агапова, Волошин вернулся с боевого вылета в подавленном состоянии и постоянно твердил «я оказался не в то время и не в том месте».

Далее, как известно, всего через несколько дней после катастрофы МН17 Волошин был награждён орденком «За мужество» III степени за подписью Порошенко, а его портрет помещён в числе других 16 участников карательной операции против народных республик Донбасса на своеобразной «доске почёта» Администрации президента Украины.

Кроме того, по имеющимся данным, именно Волошин принимал участие в авианалёте и бомбоштурмовом ударе по Луганску 1 июня 2014 года, в результате которого погибли мирные жители.

По свидетельству сослуживцев Волошина, он, уроженец Луганска, где до сих пор проживают его родители, был одним из немногих украинских лётчиков, согласившихся выполнить преступный приказ о бомбардировке жилых районов.

23 июля 2014 года штурмовик Волошина был сбит из ПЗРК в ходе боёв за Иловайск. Пилот катапультировался и через 4 дня вышел к украинским блокпостам в гражданской одежде. Волошина спасло то, что он был уроженцем Донбасса и хорошо знал местные особенности.

В 2015 году коронными свидетелями о причастности Волошина к крушению рейса МН17 стали перебежчик из 229-й бригады тактической авиации Агапов и испанский авиадиспетчер Хосе Карлос Барриоса Санчес, заявивший в прессе, что им были зафиксированы два украинских самолёта вблизи от малайзийского «боинга» непосредственно перед катастрофой.

На Украине показания Агапкина и Санчеса опровергаются на эмоциональном уровне «этого не может быть, потому что не может быть никогда», а сам Волошин также отрицал свою причастность.

Далее, в августе 2014 года, потеряв пять самолётов над Донбассом, ВСУ отказались от применения боевой авиации против ЛДНР, и 229-ю бригаду перевели в Николаев, откуда Волошин уволился в 2017 году по причине хронического безденежья, полного отсутствия перспектив и непролазной тупости командования.

Более года «лучший стрелок» украинских ВВС был безработным, жил с семьёй на съёмной квартире, пока на него внезапно не обратил внимание николаевский губер Савченко.

И вот тут-то масть Волошину попёрла – пацан пришёл к успеху.

Совершенно неожиданно и в обход конкурса безработный военный лётчик Волошин становится и.о. директора международного аэропорта города Николаев, не имея ни соответствующего образования, ни опыта работы.

По данным журналистского расследования, Волошин очень быстро поправил своё материальное положение. Его молодая жена имела статус домохозяйки, а семья одновременно снимала две квартиры в Николаеве.

Но, видимо, Волошин на административной должности ощущал себя не в своей тарелке, отчего поступил на курсы гражданских пилотов, что также требовало значительных материальных затрат. Клевещут, что губернатор Савченко и на этот раз приложил свою волосатую лапу, чтобы помочь «хэрою АТО».

В общем, пацан и его семья в шоколаде, карман полон, жизнь налаживается и вдруг – самоубийство! Почему? Местная пресса и некие «люди, лично знавшие Волошина,» в один голос утверждают, что всему виной губернатор Савченко, требовавший от Волошина подписать акты аудиторской проверки, не нашедшей серьёзных финансовых нарушений в аэропорту Николаева, тогда как они были, и очень существенные.

Однако представители облгосадминистрации, державшие документы в руках, в свою очередь утверждают, что эти документы вообще не имели отношения к Волошину, его имя нигде не упоминалось и подписи его не требовалось.

Что касается конфликта между Волошиным и губернатором Савченко, на чём настаивают николаевские и киевские журналисты, то, с учётом уже известных фактов, он выглядит несостоятельным.

Авторы фильма-расследования на примерах общения с вдовой Волошина и его сослуживцами свидетельствуют, что тема обсуждения его смерти является запретной. Вдова получила комфортабельную квартиру в центре Николаева и разговаривает с журналистом через узкую щель в двери, отказываясь отвечать на вопросы. Соседи утверждают, что женщина выглядит запуганной.

О Волошине под массой предлогов, включая «военную тайну», отказываются говорить в полиции Николаева и военнослужащие 229-й бригады.

Наиболее подозрительными моментами во всей этой тёмной истории выглядит поспешная кремация тела Волошина при незакрытом уголовном деле о его самоубийстве, а также сам способ самоубийства выстрелом в сердце из ПМ со спиленным номером. Плюс, конечно же, отсутствие предсмертной записки, что очень нехарактерно для человека, принявшего решения свести счёты с жизнью.

Известно, например, что Волошин умер не сразу, а был доставлен в больницу скорой помощи, где прожил около полутора часов. Захотел перед смертью помучиться? Не мог выбрать способа понадёжней?

Рассуждая на тему, зачем кому-то понадобилось устранять бывшего лётчика Волошина, следует задаться более общим вопросом: почему вообще началась вспышка странных самоубийства или исчезновения ключевых фигур из причастных к «Евромайдану», сожжению людей в одесском Доме профсоюзов и другим кровавым инцидентам, произошедшим на Украине за последние семь лет?

На фоне разваливающегося дела о катастрофе рейса МН17 и откровенного неприятия выводов следствия руководством Малайзии, а также принципиальной позиции России, отказывающейся брать на себя ответственность за чужую вину, взоры общественности и судебных органов Нидерландов всё чаще обращаются в сторону Украины, а следствие начинает заявлять о желании допросить и других возможных фигурантов дела, помимо официально назначенных козлами отпущения.

И, поскольку бывший авиатехник 229-й бригады тактической авиации Агапов дал показания следственным органам РФ, вызывающие серьёзные вопросы к Волошину, если не как к непосредственному исполнителю авиакатастрофы, то, как к соучастнику или свидетелю, вызов «народного героя Украины» на допрос в прокуратуру Нидерландов становился неизбежным.

Собственно, голландские следователи уже неоднократно предпринимали попытки отыскать свидетелей катастрофы на Украине, но вместо них встречали пустоту. Так, например, ещё одним из возможных свидетелей ситуации в небе над Донбассом считается исчезнувший без следа авиадиспетчер Петренко.

Очень ловко выходит, когда по каким-то бытовым причинам исчезают или гибнут исполнители преступных приказов, обрывая нити к тем, кто эти приказы отдавал.

А так, один из фигурантов дела цинично самоубился из-за конфликта с власть предержащими. Эка невидаль. Посмотрите, что с карьерой Надьки Савченко власть сделала!

В заключение следует упомянуть, что премьера фильма «Суицид международного масштаба» был омрачён держимордовскими действиями руководства популярного видеохостинга YouTube, заблокировавшего просмотр ещё до премьеры фильма по соображениям политической цензуры, «нарушающим принципы и правила платформы».

Поступок этот не столько странный, сколько подлый, в излюбленном стиле западных двойных стандартов. Ведь всевозможная майданная, фашистская, русофобская и прочая агитация не только на YouTube, но и в других либеральных масс-медиа легко проходит фильтры под соусом «у нас свобода слова». На деле же, как с фильмом о причастности Волошина к делу о трагедии МН17, оказывается, что свобода слова существует только для своих.

Благодаря вмешательству представителя МИД РФ и Роскомнадзора премьера фильма состоялась, став данью памяти журналиста Андрея Лактионова, попытавшегося приоткрыть завесу мрачной тайны падения малайзийского «Боинга».