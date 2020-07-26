«Сукачёв не знает истории и смотрит не на те памятники», – Олег Скрипка

26.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Заявление российского музыканта Гарика Сукачёва: «Крым-наш! Мы за него триста лет воевали» говорит о том, что этот человек «не был у тех памятников, где действительно похоронены герои Крыма».

Такую оценку коллеге дал лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка в интервью «Апострофу», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы говорите про то, что культурное пространство готовили изначально. И именно поэтому политическое событие, которое произошло – аннексия Крыма – оно стало возможным, только благодаря тому, что очень большую информационную и культурную пропаганду вводили», – рассуждала телеведущая Роксана Руно.

«Это означает, что из всех частей Украины была забрана душа. Когда я говорю про культуру – это просто душа была отобрана, и тогда тело начало отмирать. Это происходят природные процессы. И в противовес «другой стороне», как это модно сейчас говорить, они работают последовательно. А с нашей стороны идет только инициатива людей отдельных. И я не вижу ничего осмысленного», – заявил Скрипка.

«Как вы считаете, осознанно не работают или же не понимают важность этого? Культурно работать, информационно работать?» – уточнила журналистка.

«Скорее всего, и то, и другое. Нет профессионального подхода, нет детального рассмотрения проблем. Сейчас понятное дело, появляется много людей, которые все глубже и глубже разбираются, но…», – оценил ситуацию Скрипка.

«Я скажу, что меня зацепило, и почему эту тему с вами подняла. Можете даже не комментировать. Посмотрела где-то год назад, был фрагмент программы Гарика Сукачева, где он давал интервью российской журналистке, и они его спросили за Крым. Он с таким отчаянием, с такими эмоциями: «В смысле отдавать? Он – русский! Вы хотите у меня спросить, чей Крым? Конечно же, Крым наш. Деды, прадеды, военные, журналисты – это же наши люди. Мы его вернули в гавань».

Я не понимаю, человек так отыгрывает или человек с ней так работает, или работают там настолько, что человек слюной реально захлебывается и говорит: «Вы не понимаете!». Это же не появилось сейчас, эта позиция должна была формироваться годами.

Как ты общаешься с другими своими друзьями, как ты им смотришь в глаза, у тебя же есть друзья и коллеги с других стран…» – поделилась воспоминаниями телеведущая.

«Он, наверное, не был около тех памятников, у которых действительно похоронены герои Крыма, и он не смотрел действительно на фамилии тех, кто там похоронен и просто не знает истории», – отмахнулся лидер «ВВ».