22.04.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Германия, Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
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Сухое сообщение о разговоре Путина и Меркель содержит сигнал Зеленскому




Сухое официальное сообщение о сегодняшнем разговоре Владимира Путина и Ангелы Меркель содержит четкий сигнал в адрес Владимира Зеленского – Киев должен начинать выполнять обязательства по началу федерализации – предоставлению республикам Донбасса особого статуса.

«Подробно рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта. Дана позитивная оценка состоявшемуся на днях обмену удерживаемых лиц между Киевом, ДНР и ЛНР. Акцентирована необходимость последовательной реализации минского «Комплекса мер» и решений, принятых на саммитах в «нормандском» формате.

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Отмечено, в частности, что украинские власти должны выполнять обязательства по политическим аспектам урегулирования, включая законодательное закрепление особого статуса Донбасса», – говорится в сегодняшнем сообщении Кремля о телефонных переговорах президента РФ и немецкого канцлера.

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