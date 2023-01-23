«Сухопутная группировка не нужна. ВС РФ ударят ракетами и высадят десант в Киеве» – Соскин

Для критического удара по Украине, России не нужно вводить на ее территорию большое количество войск или формировать в Белоруссии ударные группы.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экономист и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я этих глупеньких губошлепов слушаю, которые говорят: «Нет никакой угрозы из Белоруссии, группировки нет». А ее и не надо, сухопутную группировку. Мы говорить должны только об одном – это удар по Киеву и центру принятия решений, по правительственному кварталу ракетами X-22 соответствующего базирования, С-400 и ракетами с этих самолетов, которые барражируют сейчас над Беларусью. Плюс, вполне возможно, истребителями, которые несут «Кинжал». Вот и все – здесь не нужна никакая танковая, сухопутная группировка. После этого ночью высаживается десант, перед этим добиваются энергетические мощности», – сказал эксперт.

«Там какая-то кошелочка в Минобороне говорит, что «мы все отслеживаем, все – тайна, покрытая мраком, чтобы враг не знал». Да враг и так все знает. Враг даже знает, по какой цене вы продукты покупаете. А то он не знает, какие ему надо добить генерирующие энергетические и прочие мощности? Вон, Садового послушайте, он сказал уже, что все электростанции в регионе поражены один или несколько раз, ситуация вообще. То же самое и Шмыгаль же сказал. То есть, еще один-два удара, завтра-послезавтра начинаются снегопады, вьюги, понижение температуры и все. Путин наносит эти два удара – один сначала, потом второй, выбивает оставшиеся мощности и все. И морозы по 15-20 градусов, и приехали», – заявил Соскин.