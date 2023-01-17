Сухопутный коридор из Симферополя в Ростов будет четырёхполосным – Балицкий

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Северный участок трассы «Таврида» пройдет по Херсонской и Запорожской области и снимет нагрузку с Крымского моста. Действующая автодорога от Мелитополя до Бердянска отремонтирована полностью, участок от Джанкоя до Мелитополя наполовину.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент поддержал нашу инициативу, и от Джанкоя до Ростова будет строиться четырехполосная дорога, – уточнил он. – Вообще она будет идти от Симферополя, практически продлевается «Таврида». Только она теперь пройдёт северным путём, чтобы снять и политическую нагрузку с моста, и военную. Его взрывать не будет никакого смысла, потому что все равно будет объездная, и уменьшается в этом случае нагрузка на мост, и значение его будет меньше, меньше будет желания у американцев силами украинцев ударить по этому мосту».

Второй крупный инфраструктурный проект – это строительство мелиоративного комплекса для перекачки воды из Днепра на поля Запорожской области.

«Каждый проект примерно на 500 миллиардов рублей. То есть, приблизительно, 1 триллион рублей будет вложен в Запорожскую область в ближайшие несколько лет только на 2 инфраструктурных проекта, которые дадут развитие региону. Если мы сейчас получаем порядка 2 миллионов тонн зерна, то будем получать порядка 6 миллионов, если будет сделана мелиорация. А у нас Днепр над нами выше на 15 м, вода будет идти сама, – уточнил Балицкий. – По большому счету не дать воду в зону рискованного земледелия, которой является наша территория, это расточительно. Плюс вода смягчает климат, потому что у нас очень большая проблема с суховеями, которые выдувают почву. Климат становится мягче, территория более пригодная к жизни. При всех достоинствах, черноземах, близости моря и климат мягче – будет очень привлекательная территория».

Напомним, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо тоже анонсировал строительство новой трассы вокруг Азовского моря. Под новую транспортную логистику на Арабатской стрелке планируется строительство курортного города на 30 тысяч жителей. Со строительством системы мелиорации, вопрос водообеспечения населенного пункта получит решение по примеру Северо-Крымского канала – системой наливных водохранилищ.