Сухопутный коридор в Крым станет «Тавридой»-2

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Дорога от Джанкоя до Новоазовска станет четырёхполосной со съездами к побережью Азовского моря. Ремонт главного маршрута доставки грузов в Крым, Запорожскую и Херсонскую области в этом году продолжится.

Об этом в эфире «Россия 24» сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы вчера, кстати, вечером обсуждали безопасность, – отметил он. Там тоже 25 небольших мостов, которые охраняет Росгвардия. Мы этот маршрут ремонтируем сейчас дополнительно – в этом году будем расширять».

Вице-премьер уточнил, что из 380 километров пути большая часть уже отремонтирована.

«Но сейчас мы видим, что её пропускной способности не хватает, – отметил Хуснуллин. – Я два дня назад смотрел проекты по новым территориям России, и мы приняли решение ее местами расширять и вести в обход населённых пунктов. Потому что, когда мы расширяем эту дорогу, у нас ещё есть задача экономику новых регионов поднимать. А в новых регионах экономика, в том числе, это туризм и это строительство вдоль моря. И вот эта дорога будет основная, как «Таврида» в Крыму, со всеми съездами к морю. Сейчас считаем, сколько это в деньгах, и безусловно будем развивать».

В середине января врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о планах по строительству северного участка трассы «Таврида», который пройдет по Херсонской и Запорожской областям и снимет нагрузку с Крымского моста. Стоимость проекта, по словам Балицкого, оценивается в 500 миллиардов рублей.

В начале февраля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что проектирование будущей автомагистрали вокруг Азовского моря уже идет. Она соединит трассу «Таврида» с Херсонской, Запорожской областями и примкнет к Ростову.