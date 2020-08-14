«Сукин сын» Лукашенко приползёт в Москву на коленях – эксперт

14.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Несмотря на выпады против Москвы, президент Белоруссии Александр Лукашенко делает то, что выгодно Кремлю – всё глубже загоняет себя в ловушку, спасти из которой сможет только Россия.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил российский политический обозреватель Максим Юсин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация с Белоруссией сложная как никогда. Этот сукин сын (Александр Лукашенко – прим. ред.) пока делает всё так, как в Кремле и должны были ожидать. То есть, если рассуждать предельно цинично – он себя всё глубже загоняет в ловушку, из которой у него потом не будет выхода, кроме как потом с гораздо меньшим апломбом прийти договариваться с Кремлём. Это я интеллигентно так говорю, можно сказать и что «приползёт на коленях», – сказал Юсин.

Он подчеркнул, что поддержка Александра Лукашенко со стороны Москвы сейчас нежелательна, потому что Россия не должна настраивать против себя белорусский электорат.

«То есть, казалось бы, всё получается идеально – ослабленный Лукашенко – это то, что нужно Москве. Другое дело, что ослабленным он становится за счёт совсем уж обезбашенной политики, которую он проводит, совершенно жуткого поведения его силовиков. Это для меня был самый большой сюрприз, я не думал, что они настолько сорвутся с цепи.

То, что вытворяли белорусские силовики, делает очень нежелательной публичную поддержку Лукашенко сейчас со стороны российских властей, российских СМИ и экспертов. Потому что на Лукашенко жизнь не заканчивается, и нам дальше сосуществовать с белорусскими избирателями, теми самыми людьми, которые иногда сейчас становятся жертвой этого произвола.

То есть в этой ситуации пока на высшем уровне взята пауза. Достаточно посмотреть, как Путин поздравил Лукашенко – это было достаточно сухо. Это была программа-минимум, которая была необходима в этой ситуации, но без всякого фанатизма», – резюмировал эксперт.