Сумасбродный Трамп доведёт Россию до полного разгрома Украины – эксперт

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Никакого политико-дипломатического решения конфликта на Украине с приходом в США Дональда Трампа не предвидится.

Об этом на организованной изданием «Украина.ру» мультимедийной конференции в Москве заявил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с Трампом не договоримся о вопросах мирного урегулирования, и военный конфликт будет закончен победой России с помощью реализации всех целей военным путём, а не политико-дипломатическим. На уровне риторики возрастут риски эскалации и прямого военного столкновения Россия-НАТО, Россия-США, но на уровне практики эти риски не реализуются», – сказал Суслов.

Он добавил, что республиканцы хотят быстро завершить боевые действия на Украине, потому что у них «горит» Ближний Восток, Китай, срываются поставки Тайваню и т.д. Им нужно быстро избавиться от украинского бремени, не потерпев поражения и сохранив Украину как сильное антироссийское государство.

Трамписты предложат России заморозку плюс-минус по нынешней линии фронта, при отсутствии ограничений для Украины в области безопасности со стороны Запада, При этом санкции сохранятся как минимум в полном объёме, как и статус бывших украинских территорий.

«Россия от этого предложения откажется, и дальше у Трампа будет выбор – либо реализовывать свой шантаж, касающийся разрешений на удары «Атакамсами» и увеличение поставок вооружений Украине, и тогда мы вступаем в прямое столкновение с США. Либо сохранять эскалацию на уровне риторики, но продолжать делать примерно то, что делала администрация Байдена», – подчеркнул Суслов.

По его словам, учитывая характер Трампа, его ядерные угрозы в адрес КНДР и Афганистана, которые закончились ничем, скорее всего, остановятся на втором варианте, перекладывая всё больше и больше украинского бремени на европейцев.