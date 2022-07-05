«Сумасшедшие и фрики»: развенчан миф о сепаратизме в Калининграде

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В Калининграде нет сепаратистских настроений.

Об этом калининградский политолог Александр Носович заявил в эфире youtubе-канала «Соловьев.live», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последний раз опросы о автономистских и сепаратистских навстороениях в Калининградской области проводились в 2020 году. После поправок в Конституцию это стало невозможно. А тогда менее 1% населения высказывалось в автономистском духе. Мол, Калининград должен стать какой-то европейской республикой на правах автономии. Это абсолютный минимум за все десятилетия, когда эти опросы проводились. Он год за годом шла на убыль», – сказал Носович.

По его словам, пик автономистских настроений в регионе пришелся на 1993 год. Тогда страна разваливалась и от отчаяния готовы были отделиться 15% населения.

«Потом появилась обратная зависимость. Чем быстрее восстанавливается Россия, тем меньше сепаратистских настроений в Калининграде. До поправок в конституцию такое мнение высказывали только откровенные фрики, городские сумасшедшие, причем в основном приезжие», – резюмировал эксперт.