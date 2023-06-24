«Сумасшедший п*здинг сверху донизу» – Мосийчук об украинском воровстве

Громкие коррупционные скандалы киевского руководства служат примером для всех украинских чиновников, которые тоже стали тотально воровать.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик признанного террористическим в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда на яйца по 17 гривен, на шлемы по 480 гривен, смотрят чиновники в селе, городке, аэропорту, атомной станции… Ровенская атомная станция закупает четыреста литров пива, а Хмельницкая атомная станция закупает вино. Для чего, спрашивается? Думаю, они это делают для каких-то чиновников. Война на дворе!» – возмутился Мосийчук.

Он подчеркнул, что воровство в стране стало гораздо больше, чем было до войны.

«Коррупция до войны работала таким образом: украл чиновник, купил какое-то имущество на Украине, вложил в какой-то бизнес, и так дальше. Сейчас всё работает совершенно по-другому. Существует сумасшедший п**динг сверху донизу, и все деньги выводятся с Украины.

И наши партнёры это видят. И говорят: ребята, вы ли решите этот вопрос, или нет», – добавил бывший депутат.