Суматоха в Киеве: Скоро Россия начнёт запускать по сотне ракет в день

Вадим Москаленко.  
25.04.2025 19:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Скоро украинские системы ПВО истощатся, а Россия накопит достаточно ракет, чтобы наносить ежедневные массированные удары.

Об этом украинский политолог Руслан Бортник заявил в интервью журналисту Виталию Дикому, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Скоро украинские системы ПВО истощатся, а Россия накопит достаточно ракет, чтобы наносить ежедневные массированные...

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«Без американской помощи ситуация для нас может существенно и резко осложниться. Мы уже видим падение определенной эффективности систем ПВО, потому что приходится экономить ресурсы и боезапас.

Да, сейчас мы пережили удары. Операции, скажем так, украинских спецслужб в отношении складов российских ракет последние месяцы, несколько успешных операций, не позволили России накопить большие запасы этих ракет. То есть, отодвинули проблему чуть-чуть на будущее.

Но рано или поздно Россия накопит большие запасы ракет, и начнет запускать не по 100 дронов, а по 100 ракет. А с ослаблением системы ПВО мы понимаем, что будет твориться в наших городах и наших населенных пунктах», – рассуждал Бортник.

«Кроме того, если США начнут выходить, это будет знаком для Европы. Много кто в Европе, те люди, которые сейчас нам помогают, скажут: «Ну, США выходит, нам теперь надо о своей обороне задуматься». Все это будет иметь такой повальный эффект. Примеру США будут следовать и другие страны, которые начнут абсолютно эгоистично себя вести в отношении Украины», – добавил укро-эксперт.

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