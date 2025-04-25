Суматоха в Киеве: Скоро Россия начнёт запускать по сотне ракет в день

Скоро украинские системы ПВО истощатся, а Россия накопит достаточно ракет, чтобы наносить ежедневные массированные удары.

Об этом украинский политолог Руслан Бортник заявил в интервью журналисту Виталию Дикому, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Без американской помощи ситуация для нас может существенно и резко осложниться. Мы уже видим падение определенной эффективности систем ПВО, потому что приходится экономить ресурсы и боезапас.

Да, сейчас мы пережили удары. Операции, скажем так, украинских спецслужб в отношении складов российских ракет последние месяцы, несколько успешных операций, не позволили России накопить большие запасы этих ракет. То есть, отодвинули проблему чуть-чуть на будущее.

Но рано или поздно Россия накопит большие запасы ракет, и начнет запускать не по 100 дронов, а по 100 ракет. А с ослаблением системы ПВО мы понимаем, что будет твориться в наших городах и наших населенных пунктах», – рассуждал Бортник.