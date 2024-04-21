Суматоха в среде иноагентов: Кураторша Навального насмерть сцепилась с Ходорковским

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Иноагентка-экстремистка и соратница (на самом деле – куратор от MI6) покойного уголовника-экстремиста Алексея Навального Мария Певчих выпустила во вторник фильм «Предатели», который произвел в среде либеральной российской оппозиции эффект камня, запущенного с размаха в лужу фекалий. Расплескалось и забродило.

В фильме речь идет о приходе Бориса Ельцина к власти и двух сроках его правления, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первый президент РФ обвиняется в лицемерии, под разговоры о борьбе с привилегиями он обогащался сам, обогащал свою семью и бизнесменов, которым удалось к ней прибиться.

Нынешний президент РФ, борьбе с которым покойный шеф авторки (а на самом деле – её агент) посвятил всю жизнь, мелькает в фильме только в коротком эпизоде, хотя Певчих и уверяет в многочисленных интервью, что в следующих сериях обязательно разоблачит Путина.

А интервью ей приходится давать бесконечно, потому как отечественная демшиза не вынесла покушения на «святые 90-е», когда «была настоящая свобода».

Переквалифицировавшаяся из поэтессы в политолога Алина Витухновская обвинила Певчих в «феноменальной восторженной глупости».

«Сама идея в момент величайшей политической катастрофы 21-го века, на фоне массовой гибели людей, углубиться в тему порочности залоговых аукционов — гибрид цинизма, глупости и наглости — той самой адской смеси, из которой готовит блюда российский агитпроп», – написала Витухновская в своем тг-канале.

«Считаю, что это опасный тренд, потому что критика либералов незаметно переходит в критику либеральной идеи, и не каждый способен уловить этот подлог. Лейбл «предатели» становится, на мой взгляд, чересчур популярным. В какой-то момент участники охоты на ведьм (предателей) найдут в лесу друг друга», – предрек беглый адвокат ЮКОСа Владимир Пастухов.

«Бывают ситуации, когда одного слова в названии продукта достаточно для того, чтобы к нему не прикасаться. Предатели, «национал-предатели» (Nationalverräter), «враги народа» и прочие ярлыки классовой борьбы пахнут кровью и смертью. Мария Певчих — большевик… Я легко представляю себе Марию Певчих за подписанием смертных приговоров. Фильм «Предатели» — это не исследование и не расследование, это обвинительное заключение в пропагандистской обёртке», – эмоционально вступился за «героев 90-х» лидер псковского «Яблока», иноагент Лев Шлосберг.

Бывший журналист либерального радио «Эхо Москвы» иноагент Сергей Пархомбюро считает, что картина тотального разграбления России, которую рисует в своем фильме Певчих, «совершенно плоская, одномерная, в ней вообще нет понимания». Другая беглая журналистка-иноагент Евгения Альбац считает «Предатели» – это не анализ – это раскрутка мутной, завистливой, погромной волны».

Беглый либерал-иноагент Максим Кац сокрушается в Израиле о том, что Певчих «сливает» репутацию Навального такими расследованиями. И даже соратник покойного блогера Владимир Милов грязно обругал фильм Певчих за то, что ему «некомфортно».

«Е.аный фейспалм. У людей, которые составляют мою корневую целевую аудиторию реакция крайне негативная, очень омерзительная реакция коллег и сторонников на любую критику этого фильма», – заявил Милов.

Но главный клинч у Певчих случился с беглым олигархом-иноагентом Михаилом Ходорковским. Он начал с мягкого Наезда.

«Считаю их коллегами и союзниками, поэтому реагирую. Окончательный вывод смогу сделать после второй серии. Пока испытываю некоторое недоумение. Зачем сейчас остро поднимать вопросы, не имеющие практического значения для борьбы с Путиным и против войны, но раскалывающие оппозицию?», – написал Ходорковский.

Экстремистская ФБК, возглавляемая Певчих, ответила неожиданно резко и с угрозой: «Михаил Ходорковский знает, что во второй серии про него».

«Продолжаю относиться к коллективу ФБК по-доброму. Хочу считать этот пост с грубым наездом, ошибкой. Я бы в такой ситуации извинился», – продолжил канючить олигарх.

Политолог Михаил Карягин, считает, что Ходорковский является главной целью наезда ФБК.

«После смерти Навального Ходорковский становится одним из ключевых претендентов на лидерство в среде антисистемщиков. До 16 февраля Ходорковский играл на свои средства, не был зависим от спонсоров и грантодателей. Тем не менее, в вопросах символического, морального капитала Ходорковский уступал. Со смертью Навального его соратники потеряли свой главный политический актив. Они попытались организовать быстрое вступление в права наследования Навальной, но столкнулись с проблемой: политический капитал – это не счет в банке, его не так просто передать третьему лицу», – пишет Карягин.

«Хорошо! Чем больше перессорятся между собой предатели-иноагенты, тем меньше у них будет возможностей вредить нашей стране. Впрочем, такой неубедительной халтурой навальнисты будут раздражать и своих американских кураторов», – радуется лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Однако сводить «Предатели» – дорогой и ресурсно затратный проект – только к очередному жабогадюкингу в политической эмиграции было бы неправильно. Тему разоблачения политиков 90-х еще в августе прошлого года поднимал сам Навальный «или светлый образ его» в постах из тюрьмы. Политологи назвали тот текст «манифестом ненависти», а либералы, возросшие на подачках олигархов 90-х, не рискнули критиковать сидельца, мол, умом подвинулся в застенках.

Однако ни выпускник Стэнфорда Навальный, ни обитательница Лондона, которую считают наймитом Ми-6, Певчих не настолько самостоятельны, чтобы спонтанно задаваться проблемами новейшей истории и выпускать фильмы, которые по стилистике легко зайдут зрителям НТВ.

Возможно, на наших глазах реализуется большой план мобилизации протеста уже не среди инфантильных подростков, а вполне дееспособной публики.