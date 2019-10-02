Сумчане остановили пригородный поезд, заблокировав железнодорожные пути

02.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Из-за отмены дополнительных железнодорожных остановок на территории Сумской области около десятка сумчан вышли на железнодорожные пути и остановили поезд пригородного сообщения, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Сумской области.

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“ЧП произошло сегодня утром в Сумах, по улице Героев Крут, на железнодорожной остановке „59-й километр“. Около десятка сумчан, по их словам обеспокоены отменой дополнительных железнодорожных остановок на территории областного центра, вышли на железнодорожные пути. В результате машинист пассажирского поезда пригородного сообщения „Сумы-Смородино“ вынужден был остановить движение поезда”, — указано в сообщении правоохранителей.

На место происшествия немедленно выехали руководитель Главного управления Национальной полиции в Сумской области, сотрудники Управления превентивной деятельности, патрульной полиции. Пообщавшись с гражданами и машинистом, полицейские оперативно урегулировали конфликтную ситуацию. Поэтому машинист открыл двери вагонов, граждане зашли внутрь, освободив путь, после чего поезд мог продолжить свое движение дальше.

“По словам участников конфликта, остановки отменены якобы из-за задолженности, возникшей у местных властей перед „Укрзализныцей“ в части компенсации льгот за проезд пенсионеров. Сейчас на месте происшествия работает полиция. Опрашиваются свидетели и участники происшествия, выясняются причины и обстоятельства временного блокирования движения поезда. Начата проверка обоснованности и законности отмены дополнительных остановок, а также причины возникновения задолженности. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение”, — добавили в полиции.