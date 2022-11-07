Сумеречная зона: власти готовят Киев к худшему сценарию

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Новости Украины

Украинская энергосистема, поврежденная российскими ударами, не в состоянии возобновить полноценную работу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Укрэнерго».

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«Энергосеть страны до сих пор не может возобновить полноценную работу после террористических атак России. В части регионов нам приходится вводить отключения, чтобы избежать перегрузки высоковольтной инфраструктуры. Поэтому хотим предупредить украинцев еще раз – с 6:00 и до конца суток будут активны графики плановых отключений г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. Области, которые будут страдать от отключений, никто не выбирал – это следствие разрушений энергетической инфраструктуры после атак ракет и дронов. Напомним, что объединенная энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам 10, 11, 17, 22 октября и 2 ноября», – пишет украинский оператор в своем телеграм-канале.

Отмечается, что в отдельных областях будут действовать экстренные аварийные отключения в отдельных областях.

Впрочем, руководитель украинского энергопортала Сергей Коваленко написал, что сегодня графики отключений могут не выполняться, поскольку дефицит в сетях на 32%, чем предусмотрено.

«Это очень много, и это форс-мажор. Поэтому придется прибегать к экстренным отключениям. Это означает, что графики в таком случае не работают», – предупредил Коваленко в своем блоге.

На фоне колоссальных проблем в энергетике вновь оживились разговоры об эвакуации жителей Киева.

«Мы понимаем, что если Россия продолжит такие атаки, мы можем потерять всю нашу систему электроснабжения», – заявил New York Times глава киевской службы муниципальной безопасности Роман Ткачук.

Он рассказал, что столичным чиновникам сообщили, что они получат уведомление о полном отключении электроэнергии не менее чем за 12 часов, после чего людей попросят покинуть столицу.

Возможность эвакуации не исключил исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук.

«Особенно если температура за окном будет минусовая. То есть это вопрос отопления. В этом случае, во-первых, нельзя вернуть свет при отсутствии источника питания и на это нужно много часов, а на улице холодно, поэтому в таком случае могут задаваться вопросы об эвакуации определенной части населения», – не исключает Сахарук.

А мэр Киева Виталий Кличко призвал «быть готовыми к разным вариантам развития событий», хотя рассчитывает, что «худшего не случится».

В свою очередь военно-аналитический телеграм-канал «Рыбарь» считает, что такое количество людей из города, где только официально прописано порядка трех миллионов человек, никто эвакуировать не собирается, а соответствующие заявления направлены исключительно на зарубежную аудиторию.

«Мы уже писали, что украинские беженцы стали инструментом шантажа для получения денег от «европейских чиновников: сейчас страсти вокруг киевской столицы нагнетаются искусственно. А европейцев подводят к простому выбору: не хотите, чтобы к вам приехали беженцы, — помогите расправиться с Россией», – резюмирует «Рыбарь».