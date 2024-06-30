«Сумки подкладывают… Так нас всех перебьют», – танцор Полунин нецензурно анонсировал отъезд из России из-за угроз семье

Уроженец Херсона звезда мирового балета Сергей Полунин, ранее демонстративно отказавшийся от карьеры на Западе в пользу России, пригрозил уехать из РФ, если правоохранители в ближайшую неделю не дадут четкого ответа, кто ведет несанкционированную слежку за семьей артиста.

Полунин опубликовал видеозапись в запрещенной американской соцсети, пожаловавшись, что за ним и его семьей уже несколько месяцев ведется слежка, под двери приносят сумки, и он опасается, что там может оказаться взрывчатка. Аккаунты на телефонах и компьютерах взламываются, силовые органы на жалобы якобы не реагируют и отказываются предоставлять охрану, которую артист хотел бы иметь, например, во время недавней поездки на поезде в Севастополь, где Полунин занимает должность и.о. ректора Академии хореографии.

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«Я сообщил в специальные органы. К сожалению, результаты никакие не дали. Проверки хоть какой не было сделано… Безопасности нет уже на протяжении 7 месяцев живем в таком режиме… Никто реагировать не хочет… Сумки подкладывают… Так нас всех перебьют нахер… Приезжал в Севастополь, хоть какую-то бы охрану дали. Вообще без охраны, люди в окна в поезде стучат, на станциях подходят, подсаживаются, разговаривают – это ничего страшного, но мы живем в такое время, когда нас всех положат скоро, и государство ничего не делает для безопасности моей семьи», – сказал артист.

Далее он перешел к нецензурной лексике.

«Если обратиться в МВД – заплатите, все сделаем… Е…ный в рот, вы че, без денег вообще ничего не делаете? Просто зае…ся, как люди здесь работают… Прошу уже не одну службу – за мной слежка, зафиксированы машины, номера, к кому они приписаны… Моя семья ходит с детьми дрожит, чтобы их не украли с улицы. Моя жена боится выходить на улицу… Хочу дать неделю до 7 числа – если не включатся, не дадут ответ, кто следил, кто подкладывал посылки по дверь, кто взламывает телефоны и ноутбук – просто нужно провести профессиональную работу… Если до 7 числа мой вопрос с безопасностью не будет решен, я продаю свою квартиру, и съ.ваю с этой страны», – поставил ультиматум Полунин.

Он уточнил, что в начале СВО отдавал 90% своей зарплаты на помощь российским солдатам –

«Не обеспечили ворюги вонючие солдат брониками, автоматами поначалу. Скинулся, отдавал 90% заработков, до сих пор помогаю», – сказал артист, уточнив, что в случае вынужденного отъезда он отдаст часть денег от продажи квартиры также на нужды участников СВО.

Полунин заявил, что ему предлагают работу в Сербии и готовы гарантировать там безопасность.

Отметим, что против Полунина в этой истории может сыграть его прошлое – ранее он признавался, что употреблял психоактивные вещества и даже выходил на сцену в состоянии наркотического опьянения. С другой стороны, «кошмарить» Полунина действительно могут спецслужбы Украины как одного из самых заметных деятелей культуры, выбравших сторону России в 2022 году.

Так или иначе, но артиста поддержал еще один эмигрант с Украины продюсер Юрий Бардаш, после начала СВО переехавший в Россию.

«Знаю лично Сергея Полунина — нестяжатель. То, как на него молились в Европе и рукоплескали на самых знаменитых балетных сценах всего мира, знают все ценители этого тонкого и поистине высокого искусства. Он, не задумываясь, все оставил ради справедливости и любви к России. Лично меня он очень вдохновил быть смелым. Сейчас Сергей чувствует себя в опасности, прошу предать его зов о помощи огласке. Он большой человек и должен жить и работать в России и на благо России», – написал Бардаш в своем блоге.