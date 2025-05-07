«Сумы и Харьков станут буферной зоной» – Балашов об итогах курского рейда
Итоги курского рейда ВСУ показали, что это была авантюра Зеленского и его подельников, которая плачевно закончилась для Украины.
Об этом в интервью беглому прозападному журналисту Всеволоду Филимоненко рассказал уехавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Эта Курская операция, во время которой погибло много людей со стороны Украины, и со стороны России. Бессмысленная операция, которая приводит к тому, что Путин будет ставить на переговоры буферную зону вглубь Украины километров на 40.
То есть, будут включаться и Сумы, в том числе, и кусок Харькова. Это будет буферная зона. Причем не в сторону России, а в сторону Украины», – жаловался беглый миллионер.
Он подчеркнул, что виновато в сложившейся ситуации склонное к авантюрам украинское руководство.
«Это то, чего добились администрации президента, и тут как бы не обошлось без «крота». Потому что эти «кроты», они подсказывали Зеленскому абсолютно глупые решения.
Само вторжение в Курскую область привело к тому, что Украина стала вровень с Путиным, то есть агрессором из-за этой операции. А второе – эта провокация привела к тому, что откатились войска дальше, и сейчас удары на Сумы. Исключительно для того, чтобы расширить буферную зону.
Это очередная ошибка главнокомандующего Сырского, который бравадой занимается. К сожалению, у нас такое сейчас управление войсками, что оно больше нацелено на провокации, а, соответственно, это приводит к плачевным результатам», – резюмировал Балашов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: