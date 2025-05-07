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Итоги курского рейда ВСУ показали, что это была авантюра Зеленского и его подельников, которая плачевно закончилась для Украины.

Об этом в интервью беглому прозападному журналисту Всеволоду Филимоненко рассказал уехавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта Курская операция, во время которой погибло много людей со стороны Украины, и со стороны России. Бессмысленная операция, которая приводит к тому, что Путин будет ставить на переговоры буферную зону вглубь Украины километров на 40. То есть, будут включаться и Сумы, в том числе, и кусок Харькова. Это будет буферная зона. Причем не в сторону России, а в сторону Украины», – жаловался беглый миллионер.

Он подчеркнул, что виновато в сложившейся ситуации склонное к авантюрам украинское руководство.