Сунак приезжал в Киев с принуждением к войне

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Визит на Украину премьер-министра Великобритании Риши Сунака преследовал цель запустить перезагрузку процесса военной помощи Украине.

Об этом в эфире интернет-канала киевского журналиста Василия Голованова заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вижу прямые параллели между визитом Джонсона в апреле 22-го и визитом Сунака в январе 24-го. Второй момент: британцы – последние взрослые, кто умеет играть в эти игры, потому что дважды они очень успешно актуализировали визиты всех следующих государственных деятелей вслед за ними. Видите, сразу французский новый премьер приехал, сразу заговорили о визите нового президента Польши и так далее. Не премьер, министр иностранных дел [Франции], зачастили сразу очень многие, британцы спровоцировали волну визитов, потому что теперь все снова начинают соревноваться, кто самый храбрый, приехал в Киев, и кто больше всего помог.

Они это делали несколько раз, самый яркий был – апрель 22-го, они и «Рамштайн» спровоцировали, сейчас они делают это снова», – сказал экс-советник ОП.

При этом, подписанное между Сунаком и Зеленским соглашение о безопасности он посчитал таким же бесполезным, как и «Будапештский меморандум».

«Что касается этих соглашений, я бы не спешил называть их историческими. Офису выгодно, чтобы они были историческими. Они действительно не рядовые, но, по сути, если хорошо разобраться, то это смесь «Будапештского меморандума», там даже формулировки на английском – не гарантии безопасности, а формулировка, которая гласит, дает такие же обязательства, которые дает «Будапештский меморандум» под копирку. Пустой документ. Они не обязывают Британию ни к чему, кроме того, что она уже делала с начала конфликта», – заявил Арестович.