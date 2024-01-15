Сунак приезжал в Киев с принуждением к войне

Анатолий Лапин.  
15.01.2024 10:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 822
 
Великобритания, Война, Дзен, Политика, Украина


Визит на Украину премьер-министра Великобритании Риши Сунака преследовал цель запустить перезагрузку процесса военной помощи Украине.

Об этом в эфире интернет-канала киевского журналиста Василия Голованова заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Визит на Украину премьер-министра Великобритании Риши Сунака преследовал цель запустить перезагрузку процесса военной помощи...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Я вижу прямые параллели между визитом Джонсона в апреле 22-го и визитом Сунака в январе 24-го. Второй момент: британцы – последние взрослые, кто умеет играть в эти игры, потому что дважды они очень успешно актуализировали визиты всех следующих государственных деятелей вслед за ними.

Видите, сразу французский новый премьер приехал, сразу заговорили о визите нового президента Польши и так далее. Не премьер, министр иностранных дел [Франции], зачастили сразу очень многие, британцы спровоцировали волну визитов, потому что теперь все снова начинают соревноваться, кто самый храбрый, приехал в Киев, и кто больше всего помог.

Они это делали несколько раз, самый яркий был – апрель 22-го, они и «Рамштайн» спровоцировали, сейчас они делают это снова», – сказал экс-советник ОП.

При этом, подписанное между Сунаком и Зеленским соглашение о безопасности он посчитал таким же бесполезным, как и «Будапештский меморандум».

«Что касается этих соглашений, я бы не спешил называть их историческими. Офису выгодно, чтобы они были историческими. Они действительно не рядовые, но, по сути, если хорошо разобраться, то это смесь «Будапештского меморандума», там даже формулировки на английском – не гарантии безопасности, а формулировка, которая гласит, дает такие же обязательства, которые дает «Будапештский меморандум» под копирку. Пустой документ.

Они не обязывают Британию ни к чему, кроме того, что она уже делала с начала конфликта», – заявил Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть