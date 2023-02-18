Сунак: Великобритания будет поставлять Украине дальнобойные боеприпасы
Страны западного блока должны значительно нарастить военную поддержку Украины, обеспечив неонацистов современными истребителями, эффективными системами ПВО и дальнобойными ракетами.
Об этом в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил британский премьер-министр Риши Сунак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В этом году мы первая страна в мире, которая начала поставлять танки на Украину, начали обучение пилотов и морских пехотинцев, мы оказываем значительную финансовую поддержку. Другие наши союзники могут рассказать аналогичную историю. Всё это может изменить положение Украины на фронте. Наша задача, чтобы Украины победила.
Чтобы Украина получила решительное преимущество на поле битвы, нам необходима военная стратегия. Чтобы победить в войне, Украине необходимо больше артиллерии, бронированных автомобилей и других вооружений», – сказал премьер.
Он добавил, что Британия приняла решение начать поставлять Украине дальнобойное вооружение и системы ПВО.
«Сейчас мы поставим столько вооружений, сколько поставили в 2022 году. Мы будем защищать украинские города от дронов, будем поставлять дальнобойные боеприпасы. Мы также будем устанавливать развитую систему ПВО.
Мы готовы помочь любой стране, которая готова поставлять истребители для Украины. Но мы также должны обучать украинских пилотов, чтобы они могли летать на самых прогрессивных истребителях. Мы должны это делать, чтобы защитить нашу безопасность», – резюмировал Сунак.
Спасибо!
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