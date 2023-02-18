Сунак: Великобритания будет поставлять Украине дальнобойные боеприпасы

Страны западного блока должны значительно нарастить военную поддержку Украины, обеспечив неонацистов современными истребителями, эффективными системами ПВО и дальнобойными ракетами.

Об этом в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил британский премьер-министр Риши Сунак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом году мы первая страна в мире, которая начала поставлять танки на Украину, начали обучение пилотов и морских пехотинцев, мы оказываем значительную финансовую поддержку. Другие наши союзники могут рассказать аналогичную историю. Всё это может изменить положение Украины на фронте. Наша задача, чтобы Украины победила.

Чтобы Украина получила решительное преимущество на поле битвы, нам необходима военная стратегия. Чтобы победить в войне, Украине необходимо больше артиллерии, бронированных автомобилей и других вооружений», – сказал премьер.