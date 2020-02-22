Супер авто для Минобороны: Либералы неудачно попытались раскрутить скандал

22.02.2020, Москва, Максим Карпенко

Либеральная пресса пытается раздуть скандал вокруг сообщения о тендере, в ходе которого Минобороны России запланировало купить за 30 миллионов рублей автомобиль бизнес-класса. Оппозиция в истории с тендером вновь пытается сделать из мухи слона, поясняют военные эксперты.

Поводом для беспокойства либералов стал аукцион Минобороны, заявки на который принимаются до 26 декабря. Получить новую машину военные должны не позднее 10 ноября. Специалисты объясняют, что это будет не обычный автомобиль.

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Эксперт Института стран СНГ капитан I ранга в отставке Сергей Горбачев объяснил «ПолитНавигатору», что цена автомобиля, которой либералы пытаются «шокировать» общественность, не так уж высока, если учитывать, что он должен иметь средства безопасности, поскольку машина предназначена для руководства Минобороны.

Высокие чины военных ведомств зарубежных государств используют и более дорогие транспортные средства, а Россия сегодня – страна, участвующая в военных конфликтах, а потому вопросы безопасности играют ключевую роль.

«Все познается в сравнении. Я так полагаю, что на Западе, да и на Востоке, в том же Китае, руководители Минобороны ездят не на «Хаммере» или не на УАЗиках, а на солидных машинах, которые должны быть соответствующего уровня – как по комфорту, так и по безопасности. Этот автомобиль, наверняка оборудуется системой спецсвзи и управления. А это все дорого», – заявил Горбачев.

«Это не значит, что там будет какой-то специальный подогрев кресла. Здесь речь идет о вопросах, которые могли бы обеспечить бесперебойную работу комплекса безопасности, спецсвязи, оповещения, приема управленческих решений и так далее. Там будут, наверное, и дополнительные мощности, связанные с энергетикой, чтобы обеспечить работу аппаратуры. А она обычно энергоемкая», – объясняет эксперт.

Военный обозреватель Владислав Шурыгин также подтверждает, что обычно мероприятия на оборудование спецсвязи в армейских авто требуют больших трат.

Военный историк и политолог Армен Гаспарян подчеркнул, что российское Министерство обороны в сегодняшних реалиях требует современной аппаратуры и оснащено по последнему слову техники.

Соответствующим требованиям, по мнению Гаспаряна, должен соответствовать и автомобиль руководства ведомства:

«Я никак не могу понять, чего хочет наша оппозиция. С одной стороны они требуют, чтобы все было в полном соответствии, как на Западе. Пусть они посмотрят парк машин Министерства обороны Германии, Великобритании, пусть поинтересуются, какие цифры на подобного рода расходы заложены в бюджет США. Это первое.

Второе – современное Министерство обороны Российской Федерации очень сильно отличается от тех представлений, которые есть у общества. Я недавно был в святая святых Министерства обороны – Ставке верховного командования и посмотрел, как там все сделано. Это на высочайшем мировом уровне.

Разумеется, что этому должен соответствовать и транспорт, который, вероятнее всего, будет оснащен тем же самым оборудованием, которое находится непосредственно в Ставке верховного командования и в Ставке главкома.

Я думаю, что это и специальная закрытая связь, спутниковая. Я думаю, что там будут определенного рода дополнительные системы безопасности предусмотрены. И самое главное, вероятно, электронное оснащение, позволяющее в доли секунды получить всю основную информацию из центра и непосредственно из самого министерства», – говорит эксперт.