Супероружие от Порошенко оказалось ржавым и непригодным к использованию

22.03.2019

Боевые модули «Катран-М», которые позиционируются Киевом как одни из самых современных в мире дистанционно-управляемых систем, собраны на низком технологическом уровне из некачественных материалов

Об этом пишут “Известия”, в распоряжении которых оказались фотографии осмотра украинских катеров, задержанных российскими пограничниками в ходе прошлогоднего инцидента в Керченском проливе.

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“Боевые модули (БМ) «Катран-М» позиционируются Киевом как одни из самых современных в мире дистанционно-управляемых систем. Изготавливаются они полностью из украинских комплектующих. Но, как показала фото- и видеосъемка, сделанная после того, как катера были отбуксированы российскими моряками в Керчь, «Катран-М» собран на низком технологическом уровне и из некачественных материалов”, – отмечается в публикации.

На проржавевшей табличке с информацией об изготовителе боевого модуля указывается, что он был изготовлен на киевском заводе «Ленинская кузня», принадлежащем президенту Порошенко.

“Сама установка «Катран-М» — 30-мм орудие и спаренный пулемет — находится в удручающем состоянии. Ржавчина видна не только на силовых элементах модуля, но и на телах пушки и пулемета. Вызывает массу вопросов и качество сборки боевой установки. Так, в глаза бросаются пожароопасная тряпичная изолента и пластиковые крепления-поводки, которыми к силовым конструкциям модуля крепится проводка. Для стабилизации ствола 30-мм пушки при стрельбе использован самодельный балансир, собранный из листов стали, которые скреплены между собой болтами”, – пишет газета.

«Катран» фактически собран «на коленке». Всё сделано очень грубо, технический и производственный уровень изделия — низкий. Очевидно, что такие высокотехнологичные системы, как боевые модули, делать на второсортной верфи не могут и не должны. Их выпуск — прерогатива специализированных предприятий и разработчиков”, – сказал главный редактор журнала «Экспорт вооружения» Андрей Фролов.

«Катран-М» собран на основе стабилизатора оружия 2Э36 с электроприводами [был разработан еще в 70-е годы]. Однако конструкция и сборка отвратительные: видны большие люфты редуктора, что приводит к плохой точности и кучности стрельбы в движении”, в свою очередь добавил эксперт в области бронетанковой техники, полковник запаса Сергей Суворов.

Один из командиров малых ракетных кораблей ВМФ России, посмотрев на эти снимки, объяснил изданию, почему украинские моряки не сопротивлялись в момент задержания.

“Боевой модуль выполнен с люфтами, что снижает его боевую эффективность. Поэтому даже теоретически этот катер не мог полноценно использовать свое главное оружие, а значит — и оказать сопротивление в момент задержания. Снаряды бы просто не попали в цель. Но, судя по видео, в безоружности «Бердянска» виновата не только «Ленинская кузня», но и его экипаж. Создается впечатление, что артиллерийская установка долгое время вообще не обслуживалась”, – сказал офицер.

Всего для ВМСУ построено шесть малых бронированных артиллерийских катеров проекта 58150 «Гюрза-М», а еще два достраиваются.