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Заместителем руководителя ВГА Херсонской области назначена Екатерина Губарева. Об этом сообщает официальный канал Военно-гражданской администрации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отмечается, что также Губарева будет курировать цифровое развитие региона, связь и вопросы правового регулирования.

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Уроженка Каховки Екатерина с 2014 вместе с мужем Павлом Губаревым года активно участвовали в событиях Русской весны в Донбассе.

Имеет отношение к созданию МИД ДНР, и в 2014 году какое-то время была главой дипведомства. Депутат Народного Совета ДНР I созыва, работала также помощником председателя правительства ДНР. Мать троих детей.

Сейчас её супруг воюет на Украине в рядах ВС РФ.

Вместе с мужем Екатерина стояла у истоков газеты «Новороссия» и телеканала «Новороссия». Когда Павел Губарев был схвачен СБУ весной 2014 года, сопровождала деятельность Народного ополчения Донбасса.

Назначение Губаревой как одной из первых людей, мечтавших о Новороссии, на должность именно в Херсонской области, можно назвать справедливым и закономерным.