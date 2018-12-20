Супруга Порошенко решила сэкономить на детях-инвалидах

20.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Супруга президента Украины Марина Порошенко и по совместительству глава совета Благотворительного фонда Петра Порошенко вручила детям-инвалидам самые дешевые подарочные наборы от корпорации «Рошен».

Об этом в своем блоге заявил украинский политолог Александр Семченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вручение подарков состоялось накануне Дня святого Николая, считающегося покровителем детей. Также первая леди вместе с 150 детьми-инвалидами в Киеве просмотрела украинский новогодний фильм «Приключения S Николая».

«Я зашел на сайт «Рошен» посмотреть, а что же это за подарок. И буквально вторым номером у меня высветился этот подарок, который раздавала Марина Порошенко. Ну и просмотрел все остальные подарки. Вот, я смотрел, смотрел подарки. Главное, на что я обращал внимание, – на цену. И знаете, что я заметил – подарок, который подарила Марина Порошенко детям-инвалидам – это самый дешевый подарок из линейки подарочных наборов, которые предлагает корпорация «Рошен». Понимаете, эти же подарки не приносят ощутимой прибыли, поэтому взяли что подешевле», – заявил Семченко.