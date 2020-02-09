09.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Скандал, Спорт, Украина
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Супруге украинского футболиста за гимн в трусах светит «надругательство»


Публикация видеоролика с исполнением гимна Украины в нижнем белье может закончиться крайне плачевно для Ирины Морозюк, супруги полузащитника турецкого «Ризеспора» Николая Морозюка.

Об этом у себя в «Facebook» сообщила киевский журналист Ирина Гаврилова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ирина Морозюк, жена полузащитника турецкого «Ризеспора» и сборной Украины Николая Морозюка, может понести наказание на исполнение гимна Украины в не самом надлежащем виде (приспустила штаны). По словам известного украинского юриста Юрия Юрченко, девушка может столкнуться с серьезными последствиями за этот поступок (её могут арестовать на 3 года). Ст. 338 УК Украины «Надругательство над государственными символами», – написала Гаврилова.

При этом, как отметила журналист, по той же логике «казака Гаврилюка совсем расстрелять надо – он гимн вообще без штанов пел».

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