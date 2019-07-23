Супрун агитирует украинцев не есть варенье

23.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Не надо готовить варенье и засаливать овощи. Лучше ожидать зиму творчески, технически и с пользой для здоровья.

Об этом сообщила министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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Она призывает украинцев начать отходить от многолетних традиций, а именно – готовить варенье и солить овощи.

По мнению и.о. министра здравоохранения, варенье содержит много сахара, вредно влияет на здоровье. Чрезмерное употребление солений также представляет риск для здоровья украинцев, считает Супрун.

Также министр советует готовить испанский холодный суп с овощами.