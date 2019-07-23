23.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Медицина, Мнение, Украина
Просмотров:

Супрун агитирует украинцев не есть варенье

Не надо готовить варенье и засаливать овощи. Лучше ожидать зиму творчески, технически и с пользой для здоровья.

Об этом сообщила министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Она призывает украинцев начать отходить от многолетних традиций, а именно – готовить варенье и солить овощи.

По мнению и.о. министра здравоохранения, варенье содержит много сахара, вредно влияет на здоровье. Чрезмерное употребление солений также представляет риск для здоровья украинцев, считает Супрун.

Также министр советует готовить испанский холодный суп с овощами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть