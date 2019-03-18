Супрун на страже западной фармацевтической мафии: На Украину плевать

18.03.2019, Киев, Игорь Петров

Хотя Верховная Рада приняла закон, обязывающий Минздрав открывать данные клинических испытаний импортируемых лекарств, медицинское ведомство, возглавляемое американкой Ульяной Супрун, саботирует решение парламента.

Об этом на заседании Согласительного совета заявила глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«4 сентября 2018 года парламент проголосовал закон 2519, он поддержан всеми политическими силами. Этот закон направлен на улучшения качества лечения всех граждан. Им мы, в соответствие с европейскими и международными стандартами, вынуждали Минздрав открыть данные клинических испытаний лекарств, которые поступают в Украину.

Вместо этого Министерство здравоохранения проектом распоряжения Кабмина испортило этот закон, полностью перевернуло с ног на голову и, таким образом, просто пытается избежать обнародования данных клинических испытаний.

Комитет по вопросам здравоохранения обращается напрямую к представителю Кабмина, к премьер-министру господину Гройсману с официальным письмом – не допустить своеволия исполнительной власти.

Закон имеет высшую силу, исполнительная власть не имеет права нивелировать пункты, которые прописаны в законе.

Минздраву никто не давал права решать, открывать данные клинических испытаний лекарств, или нет», – сказала Богомолец.