Супрун накинулась на Разумкова за то, что тот не увидел результатов ее реформы

19.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

И.о. министра здравоохранения гражданка США Уляна Супрун в ответ на критику состояния больниц в Василькове Киевской области со стороны главы партии “Слуга народа” заявила, что Дмитрий Разумков по ее мнению “плохо ориентируется” в медицинской реформе, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Супрун написала в Facebook.

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В интервью НВ Разумков, в частности, сказал: “Я был в больницах в Василькове, где живу, и это, очевидно, не то, чего хотят люди. Я не вижу заметных результатов этой реформы”.

Супрун на это ответила, что состояние больниц в Василькове – это не следствие ее реформы, а якобы ее причина.

“Такая оценка ситуации в больницах много говорит об осведомленности спикера (Разумков вскоре должен занять должность спикера Рады, – ред.) о том, какие существуют этапы трансформации системы здравоохранения, и на каких уровнях она уже началась, а где еще нет”, – обиделась Супрун.

Она заявила, что в апреле 2018 г “началась трансформация первичной медицинской помощи. В 2019 году продолжается подготовка к старту трансформации специализированной помощи: поликлиник и больниц (в том числе в Василькове)”.

“Лишь с 2020 года системные изменения начнутся на уровне поликлиник и больниц по всей стране (в том числе и в заведениях Василькова)”, – уверяет глава Минздрава.