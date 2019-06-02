Супрун понравилось на Украине – обещает остаться, даже если выгонят с должности

02.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун планирует остаться на Украине и продолжать здесь работать, даже если после завершения выборов ее не включат в состав нового правительства, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Супрун заявила в интервью киевскому журналу «НВ».

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«Я являюсь гражданкой Украины, остаюсь в Украине и буду дальше работать здесь. И надеюсь, что смогу любым способом помогать, чтобы трансформация (в сфере медицины — Ред.) происходила и дальше», — отметила Супрун, хотя в СМИ неоднократно звучали неопровергнутые документально свидетельства о том, что она вопреки украинскому законодательству до сих пор не отказалась от паспорта США.

Она добавила, что «является частью украинской политики», поскольку исполняет обязанности министра.

«Посмотрим, как будет дальше. Я бы хотела быть на том месте, где смогу помогать развивать не только здравоохранение, но и любые дела на пользу Украины», — отметила и.о. главы Минздрава.