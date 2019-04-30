Супрун посоветовала украинцам вакцинироваться от бешенства

30.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинцам следует пройти вакцинацию от бешенства.

Об этом 30 апреля в Facebook заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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“Сделайте профилактическую прививку, если ваша работа связана с риском заражения, в частности, если вы работаете ветеринаром, егерем, лесником, в лабораториях, работающих с животными”, – подчеркнула она.

По словам Супрун, вакцинация применяется и в профилактических целях, и после укуса.

“Антирабические вакцины применяют для первичной иммунизации людей, которые были в контакте или были укушены бешеными, подозреваемыми в бешенстве или неизвестными животными. Также антирабической вакциной проводят профилактическую иммунизацию людям, работа которых связана с риском заражения: сотрудникам лабораторий, работающих с уличным вирусом бешенства, ветеринарам, охотникам, лесникам и другим”, – написала она.

По данным и.о. министра, партия из 15 тыс. доз вакцин для профилактики бешенства отправлена в регионы Украины. Всего закуплено 93 тыс. доз.

“Антирабическая вакцина, предназначенная для профилактики и лечения бешенства у детей и взрослых, закуплена и доставлена агентством Crown Agents in Ukraine за средства государственного бюджета. Следующие партии вакцин будут доставлены в течение года”, – отметила Супрун.