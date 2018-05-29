29.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Медицина, Мнение, Общество, Украина

Супрун советует украинцам не верить в фитотерапию


И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун предупредила граждан страны о опасности фитотерапии для организма, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Соответствующее заявление чиновница опубликовала на своей странице в Facebook.

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«На разных ресурсах часто встречается информация о том, что фитотерапия может быстро и легко излечить от всех болезней… Когда вы видите такие объявления, проходите дальше. Скорее всего, это манипуляция и попытка заработать деньги на доверии и желании людей быстро и легко выздороветь», — написала Супрун.

Она также посетовала на то, что лечение травами зачастую рекламируют люди, не являющиеся медицинскими работниками, а потому они просто «отбирают у пациента время, которое он мог бы потратить на посещение врача».

«Хотя травы кажутся безвредными, ведь мы используем их для приготовления пищи, некоторые из них могут быть потенциально опасными и привести к серьёзному отравлению организма. Активные вещества, содержащиеся в растениях, имеют разную химическую природу и влияют на организм неодинаково», — добавила глава Минздрава.

По словам Супрун, её ведомство уже подготовило законопроект, отменяющий выдачу спецразрешения на занятие народной медициной.

«Министерство здравоохранения не может предоставлять разрешительные документы на методы, безопасность и эффективность которых нельзя гарантировать», — заключила она.

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